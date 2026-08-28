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HASS выпустил осеннюю коллекцию «Архив чувств»

Бренд HASS представил новую коллекцию, в основе которой лежит игра с пропорциями и воспоминаниями о моде 1980-х и 1990-х. Вместо буквального цитирования дизайнеры переосмыслили строгий костюмный код прошлого: жакеты стали объемнее, плечи — шире, а четкие линии соседствуют с мягкими, расслабленными формами. В палитре доминируют графитовый, шоколадный и глубокий черный, разбавленные молочным и винно-красным акцентом — одним из главных цветов сезона осень-зима `27. Ключевая идея коллекции — соединить фрагменты разных эпох в одном гардеробе, не создавая единый исторический образ, а предлагая силуэты в актуальном контексте. Коллекция уже доступна на сайте бренда.

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Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

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Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

Фото: HASS

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