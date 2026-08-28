Скульптура пришлась не по вкусу

Правнучка Веры Мухиной судится с Роспатентом из-за «Рабочего и колхозницы». Наследница скульптора — Анастасия Рождественская — добивается отмены регистрации трех товарных знаков, которые ведомство выдало компании «Чистая линия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Производитель использует изображение известного монумента на этикетках мороженого «Московская лакомка». Разрешения на это правообладательница не давала. Роспатент не поддержал претензии Рождественской, аргументировав это тем, что силуэт «Рабочего и колхозницы» находится на заднем плане композиции — он небольшого размера, нечеткий и визуально не доминирует. Однако это не имеет значения, уверен партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«Когда чужой объект авторского права зашит внутрь товарного знака, но не является его основной частью, формально закон позволяет зарегистрировать такой знак. Если произведение занимает периферийное положение и не доминирует, это не основание для отказа. Но регистрация знака не отменяет авторского права на скульптуру. Правообладатель или наследник может прийти в суд и запретить использование, вплоть до приостановления оборота всей продукции».

Спор наследницы с патентным ведомством длится почти три года. За это время компания «Чистая линия» поменяла дизайн этикетки — «Рабочий и колхозница» с рисунка исчезли. Однако Анастасия Рождественская может претендовать на отчисления за все время использования, даже если был лишь намек на скульптуру, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова:

«Можно взять кусочек произведения — голову "Рабочего и колхозницы" — и это все равно часть целого. Нарушение прав наследницы есть. Рождественская практически выиграла все инстанции. Она может требовать компенсацию: либо двукратную стоимость использования, либо фиксированную — до 10 млн руб. Суд уже встал на ее сторону».

В 2025 году Анастасия Рождественская также подавала иск к Роспатенту по поводу регистрации девяти товарных знаков «Мосфильма». Киностудия использует скульптуру в заставке перед своими фильмами. Однако наследница проиграла дело, так как у «Мосфильма» есть прижизненное разрешение Веры Мухиной на использование изображения монумента — специально для кино скульптор сделала гипсовую копию.

Светлана Белова