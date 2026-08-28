Проект цинкового завода в Верхнем Уфалее получил одобрение госэкспертизы

Проект строительства цинкового электролизного завода, который возводят в Верхнем Уфалее, получил положительную оценку государственной экспертизы. Информация отражена в едином государственном реестре заключений.

Документацию принимало федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы». Концепцию подготавливало ООО «Проектно-консалтинговый центр „Рифей-Экология“». Застройщиком выступает ООО «Полимет Инжиниринг».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, цинковый электролизный завод возводят на месте закрывшегося предприятия «Уфалейникель». Изначально объект собирались сдать в 2025 году, но сроки сдвинулись. Планируемая общая численность работников предприятия составит 820 человек. Объем инвестиций — 26,5 млрд руб. Производительность завода составит 120 тыс. т металлического цинка в год.

Виталина Ярховска