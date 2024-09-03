В Верхнем Уфалее в 2025 году начнет работать цинковый электролизный завод

В Верхнем Уфалее на промышленной площадке бывшего предприятия «Уфалейникель» в 2025 году начнет работу цинковый электролизный завод. Его производительность составит 120 тыс. т металлического цинка в год, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На всех основных объектах будущего производства заложили фундамент, смонтировали металлоконструкции зданий и сооружений и освещение, создали тепловой контур. Сейчас подрядчики собирают и устанавливают оборудование. До декабря 2024 года завершатся работы на железнодорожной линии.

Планируемая общая численность работников предприятия составит 820 человек. Объем инвестиций – 26,5 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2017 году остановилось производство на градообразующем предприятии «Уфалейникель». Без работы тогда остались более 2 тыс. человек. В августе 2020 года правительство Челябинской области объявило, что на территории бывшего завода построят два новых предприятия. Одно из них — цинковый электролизный завод. Планировалось, что промышленный объект начнет работать в середине 2022 года. Срок запуска сначала перенесли на 2023 год, потом — на третий квартал 2024 года.

Виталина Ярховска