Выручка ЮГК за полгода выросла на 90%

Выручка ПАО «Южуралзолото группа компаний» за первое полугодие 2026 года составила 84,1 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на золото и роста производства на 30%. Это на 90% больше, чем в январе — июне 2025-го, следует из отчетности организации по МСФО.

Чистая прибыль за шесть месяцев 2026 года достигла 15,4 млрд руб. За аналогичный период показатель равнялся лишь 7,3 млрд руб. Снизился и чистый долг компании — на 17%, до 69,2 млрд руб. Как отмечает финансовый директор ЮГК Артем Клецкин, рост финансовых результатов обусловлен положительной макродинамикой и ростом производства в обоих хабах.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, «БТС-Мост Холдинг» приобрел ЮГК и связанные с ней компании в июне в ходе торгов за 93,2 млрд руб. Активы были обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда Челябинска по иску Генпрокуратуры, который изъял их у основателя группы Константина Струкова. В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Южуралзолото группа компаний» на уровне ruAА с развивающимся прогнозом. Также был снят статус «под наблюдением».

Виталина Ярховска