Биографическая справка

Анна Банщикова родилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Ее мама, Полина Михайловна, была инженером-конструктором. На решение стать актрисой во многом повлияла бабушка по отцу, Полина Борисовна Банщикова (1922—2002), заслуженная артистка РСФСР, ведущая солистка Ленинградского театра музыкальной комедии.

Анна Банщикова в школьные годы занималась в балетной школе при Ленинградском академическом хореографическом училище имени А. Я. Вагановой, училась в детской музыкальной школе по классу фортепиано. В 1996 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская Дмитрия Астрахана). С 1997 по 2010 год работала в Санкт-Петербургском академическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. С 2018 года — в труппе московского театра «Современник».

На счету Анны Банщиковой более 90 ролей в кино, среди которых — роли в кинокартинах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Доктор Живаго», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо». В российском приключенческом боевике «Охота на пиранью» Андрея Кавуна исполнила роль Виктории — коллеги главного героя Кирилла Мазура (в исполнении Владимира Машкова). В телесериале «Жуков» (2012 год) исполнила роль жены маршала Георгия Жукова Галины Александровны Семеновой (Жуковой). В биографическом сериале «За полчаса до весны» (2023) она сыграла Лидию Кармальскую, первую жену и музу руководителя ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина. В сериале «Александр I», который вышел в 2025 году, Анна Банщикова сыграла роль императрицы Марии Федоровны. Большую популярность и сразу несколько кинематографических призов ей принесла роль подполковника полиции Александры Кушнир в сериале «Ищейка», который выходит на «Первом канале» с 2016 года.

Среди знаковых театральных работ — главные роли в постановках режиссера Александра Морфова в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, в числе которых — Миранда в шекспировской «Буре» (постановка получила «Золотую маску»), роль Донны Анны в спектакле «Дон Жуан, или Каменный пир» по пьесе Ж.-Б. Мольера, главная роль в спектакле Андрея Горбатого «Вор в раю, или Чудо святого Иосифа» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, роль Джуди, матери главного героя Кристофера, в постановке «Загадочное ночное убийство собаки» (режиссер Егор Перегудов). Среди работ Анны Банщиковой в «Современнике» — роль Фисы в постановке Галины Волчек по автобиографической хронике Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», а на сцене МХТ имени А. П. Чехова — роль Полины в спектакле Антона Яковлева «Крейцерова соната» по повести Льва Толстого, роль Валентины в спектакле Сергея Пускепалиса «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова.

Анна Банщикова — лауреат премии XXI Международного фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики DetectiveFEST (2019 год) за главную роль в телесериале «Ищейка», за тот же сериал она стала лауреатом Национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучшая актриса» (2025 год). С 2026 года Заслуженная артистка Российской Федерации.