Акцент на здоровье

Велнес-туризм — заметный тренд не только в Европе, но и в странах ближнего зарубежья. На каких принципах базируется лечебный отдых, изучали «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala

1 декабря 2026 года свое десятилетие отметит Chenot Palace Gabala — первый за пределами Швейцарии оздоровительный центр, работа которого базируется на методе Шено. Компания Chenot не стремится к активной экспансии на восток, как это делают западные велнес-бренды с начала 2000-х годов. Кроме Chenot Espace в Италии и Черногории и еще Chenot Spa в Марракеше, масштабных проектов всего два — это первый Chenot Palace в азербайджанской Габале, второй — в швейцарском Веггисе. Только в этих оздоровительных клиниках за семь дней выполняются полноценные медицинские протоколы с обязательной диагностикой, персонализированным подходом и, конечно, диетой.

Метод полного погружения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala

Метод носит имя французского врача-диетолога Анри Шено. Его основа — лечебное питание. Однако несмотря на то, что диета играет ключевую роль, большое внимание уделяется восстановлению эмоционального и физического равновесия, повышению стрессоустойчивости и активации защитных функций организма. Анри Шено придерживался простой логики: люди стали жить долго, значит, им нужен инструментарий, чтобы жить долго хорошо.

«Сегодня luxury hospitality все больше выходит за рамки классического отдыха: гости ищут места, которые дают им возможность восстановить энергию, укрепить здоровье и повысить качество жизни»,— отмечает генеральный директор отеля Ришад Шарифов.

Медицинский центр в Chenot Palace Gabala занимает площадь в 6 тыс. кв. м на минус первом этаже вкупе со спа-кабинетами, бассейном, хаммамом, тренажерным залом и даже криокамерой. Кстати, все три базовые недельные программы долгосрочных инвестиций в здоровье (Advance detox, Recover & energise, Prevention & ageing well) предполагают посещение криокамеры.

Начало лечебной программы для каждого гостя — обширный диагностический протокол, а также прием у терапевта и нутрициолога. Несмотря на то что Chenot Palace Gabala расположился в регионе, где раньше уже была советская здравница, санаторно-курортных книжек здесь не выдают — каждый гость видит лечебные процедуры в мобильном приложении.

При этом в приложении указано не только время и место процедур, но и соответствующая форма — например, на тренировку по безболезненной активации мышечного каркаса Neurac нужно являться в спортивной форме; а вот в криокамеру следует приходить в купальном костюме и в кроссовках (теплая шапочка и перчатки позволяют две-три минуты продержаться при температуре минус 110°С); на биоимпедансометрию хватит одного лишь купальника, а на обертывания, гидротерапию и вакуумный массаж достаточно халата.

Завтрак, обед и ужин подаются в определенное время — в промежутках между приемами пищи рекомендуется пить воду и травяные чаи Шено. Также по рекомендации врача можно взять один день голодания. В ресторане отеля встречаются гости со всего бывшего Союза, с Ближнего Востока и из Индии, есть и европейцы, которым здешняя природа напоминает окрестности Chenot Palace на Люцернском озере.

Гости отеля ценят здесь прежде всего исключительную приватность — полной загрузки 72 номеров никогда не допускают, но даже если отель заселен более чем наполовину, индивидуальные расписания составляются с таким расчетом, чтобы гостям доводилось разве что раскланиваться друг с другом в ресторане или на утренней йоге.

Для любителей полного уединения на верхнем этаже размещен двухуровневый президентский сьют с видом на Кавказский хребет, а в парке выстроены шесть вилл с видом на озеро Нохур — постояльцам, не желающим покидать свое пристанище, доступны все те же спа-процедуры, гидромассажи, индивидуальные тренировки и диетическое питание.

850 ккал и строгое вегетарианство

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala

Идея отправиться в Азербайджан для того, чтобы на целую неделю отказаться от мяса и ограничивать свой рацион до 850 калорий в день, выглядит революционной для тех, кто еще не имел случая ознакомиться с методом Шено. А его философия состоит в том, что здоровье зависит не только от качества продуктов — принципиальную роль играет общая калорийность, сочетаемость ингредиентов, технологии приготовления (низкие температуры, сувид, кислые маринады). Базовая детокс-диета исключает животный белок и жиры, соль, сахар, глютен, кофеин и прочие компоненты, способные вызывать воспаление. При недельной имитации голодания в организме запускается процесс аутофагии, благодаря чему стимулируется метаболизм и активируются антивозрастные механизмы.

Зимой некоторые постояльцы Chenot Palace по утрам ездят кататься на горных лыжах на соседний курорт Туфандаг и возвращаются к обеду, чтобы до вечера проделать комплекс из ванны—обертывания—гидроджета и вакуумного массажа и успеть на сеанс иглоукалывания.

При правильном настрое дефицит калорий переносится довольно легко. К тому же на мастер-классе шеф-повар с удовольствием делится секретами приготовления диетических блюд — простая свекла, не отваренная, а запеченная, становится полезнее; овощной бульон с успехом заменяет куриный; а веганский сыр, сделанный в блендере из миндаля и лимонного сока, по консистенции неотличим от сливочного аналога.

Кстати, весов у постояльцев в номерах нет — оказывается, это дополнительный стресс-фактор: все измерения только в медицинском центре. Зато врач-нутрициолог дает рекомендации по грамотному возвращению к обычному режиму жизни и составляет подробный индивидуальный график с учетом задач: допустим, для снижения веса может рекомендовать кардиотренировки до завтрака и легкий ужин из овощного крем-супа. Не удивительно, что гости, не опасаясь голодовки, возвращаются сюда регулярно.

Архитектура здоровья

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala Фото: Предоставлено Chenot Palace Gabala

1 декабря 2026 года Chenot Palace Gabala отметит свое десятилетие, и лучшей рекомендацией отелю, да и самому методу Шено в Азербайджане может послужить то, что среди постоянных гостей есть те, кто приезжал сюда десять раз и даже больше. «В год десятилетия Chenot Palace Gabala особенно значимо, что наши гости возвращаются к нам вновь. Это говорит о сформированном доверии и долгосрочной ценности опыта, который мы создаем»,— считает Ришад Шарифов.

Концепция отеля-дворца для времяпрепровождения на водах имеет европейские корни. Не удивительно, что архитектурное решение и дизайн интерьеров Chenot Palace Gabala доверили Мишелю Жуанне — французскому специалисту по реконструкции исторических отелей: «Я понимал, насколько важно вновь прибывшим гостям сразу же почувствовать себя как дома — спальни очень уютные, тихие, элегантные. А с террас открывается живописный вид на озеро и горы». Так, постояльцы любят проводить время в гостиной с белым концертным роялем. Редкие цветные акценты — например, вышитые подушки — напоминают о том, что Chenot Palace Gabala все-таки находится в Азербайджане, где каждый узор имеет потаенный смысл (разгадать этот ребус можно с помощью альбомов по искусству, которыми располагает библиотека отеля).

Габала и окрестности

Chenot Palace Gabala находится в Габалинском районе Азербайджана в 200 км от Баку. Нынешняя дорога совпадает с тем отрезком Великого шелкового пути, что вел от Каспия вдоль южных склонов Кавказа к Черному и затем уж к Средиземному морю: из Китая сквозь Самарканд и Хиву, через Баку и Шемаху в Анатолию и до самой Европы. Теперь путь по-прежнему пролегает мимо Шемахи, где так же возделывают виноград; мимо села Лагич, где еще в Средневековье поселились кузнецы и медники из Персии; мимо селения Баскал, что славится яркими платками-кялагаями (китайские императоры не уберегли секрет изготовления шелка, быстро распространившийся по всему караванному пути); мимо молоканской деревни Ивановки, основанной духовными христианами из Тамбовских и Воронежских земель (лучшие молочные продукты в округе — молоканские); мимо Чухур-Габалы, бывшей в античную эпоху столицей Кавказской Албании (наследники того государства — удины — и теперь проживают тут же, в селе Нидж). Благодатные эти земли населены были уже две тысячи лет назад, и по сей день путешественникам есть чем себя занять.

Зимой работают горнолыжные подъемники на горе Туфандаг, и в любое время года хороши вымощенные речным камнем улицы ханской столицы Шеки с караван-сараями и чудом уцелевшим после квартировавших в нем красноармейцев дворцом шекинских ханов. Что же касается ближайших окрестностей самой Габалы, так на рукотворном озере Нохур стоит президентская резиденция, да и в прошлом веке партийные лидеры спасались тут от бакинской жары — о санатории советских времен напоминает аллея из могучих деревьев грецкого ореха.

Пиковые даты традиционно приходятся на новогодние каникулы и майские праздники, но есть и любители межсезонья, когда на озеро Нохур слетаются перелетные птицы — длинноногие аисты и цапли, золотистые щурки и хищные дербники. Осенью склоны гор одеваются в багрец и золото — так реликтовые сосновые леса, ореховые и каштановые рощи готовятся к первым заморозкам.

Для поклонников Габалы самое ожидаемое событие, конечно, открытие моста через реку Агсучай — это примерно на полпути, так что дорога из столицы будет занимать всего два часа. Впрочем, в Габале есть аэропорт, а в Chenot Palace Gabala — вертолетная площадка.

Григорий Туров