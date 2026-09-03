Страховка для хомячка

Страхование домашних животных пока не пользуется в России большой популярностью, но развивается большими темпами, утверждают страховщики. Главная причина, на их взгляд, приравнивание питомцев к членам семьи.

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Мировая практика

«Страхование домашних животных давно не экзотика в мире. Наиболее оно развито в Северной Америке и Западной Европе»,— утверждает управляющий директор «Ренессанс Страхования» Артем Искра. По его мнению, это объясняется давно сформировавшейся культурой страхования и высоким уровнем доходов населения. В ряде европейских стран страхование гражданской ответственности владельца за питомца является обязательным, подчеркивает эксперт.

«Культура страхования питомцев в России находится на этапе формирования, и, хотя фиксируется кратный рост интереса к таким полисам, уровень проникновения услуги пока значительно ниже европейского»,— говорит руководитель направления методологии ДМС СК «Росгосстрах» Анна Калинкина. Если в Европе полис обычно оформляется одновременно с покупкой питомцев, то в России обычно это осознанный личный шаг владельцев породистых животных или тех, кто уже столкнулся с крупными счетами в ветклиниках. «Спрос связан не только с любовью к животным, но необходимостью финансовой защиты»,— поясняет эксперт.

Директор домена «Жилье и имущество» «Ингосстраха» Василий Кургузов отмечает несколько факторов, способствующих росту интереса к таким страховкам. Во-первых, рост расходов на ветеринарные услуги, повышение среднего чека в связи с развитием ветеринарной медицины, появлением новых технологий методов лечения и специализированных лекарственных средств. Второй фактор — цифровизация, возможность онлайн-оформления и онлайн-урегулирования убытков по страхованию питомцев. Третий (если не первый по важности) — трансформация отношения к домашним питомцам в современном обществе. «Для абсолютного большинства питомцы — члены семьи, которым требуется высокий уровень заботы и внимания»,— констатирует эксперт.

«В нашей стране страхование домашних животных пока не особенно распространено, хотя и не является экзотикой, спрос на такие программы есть в основном в городах-миллионниках, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге»,— рассказывает Артем Искра. Этот рынок, по его мнению, пока находится на начальной стадии, несмотря на то что такие продукты появились более шести лет назад. Основными каналами продаж, по его словам, выступают ветеринарные клиники и аптеки, которые продают полисы как посредники. «Развитие цифровых инструментов, в частности API, позволяет встраивать покупку полиса в сайт или мобильное приложение партнера без привлечения его собственных IT-ресурсов, поэтому этот сегмент в ближайшие годы ждет рост не менее 10–15% в год»,— полагает эксперт.

«Чаще страхуют своих питомцев молодые и успешные жители мегаполисов, понимающие риски, связанные с питомцами и стоимость их лечения»,— делится наблюдениями ведущий научный сотрудник Финансового университета Юлия Грызенкова. «Позитивный опыт страхования самого человека в данном случае практически обязателен. Если у человека есть опыт страхования от укуса клеща, то он с большой долей вероятности застрахует и питомца»,— отмечает она.

Зоны риска

Если сравнивать программы страхования животных с ДМС для людей, они по структуре покрытия похожи на экономварианты ДМС для физических лиц, но есть серьезные отличия, обращает внимание Артем Искра. Главная особенность — их строго рисковый характер, поясняет он. Стандартные полисы для животных, как правило, не покрывают плановые процедуры: вакцинацию, стерилизацию, чипирование, рутинные осмотры, а также лечение уже имеющихся хронических болезней. В отличие от ДМС людей, где сумма возмещения может составлять десятки миллионов рублей и обычно нет лимитов на один случай, в полисах для питомцев устанавливается лимит на один страховой случай и агрегатный лимит на весь год.

Полисы страхования наиболее распространенных домашних животных, кошек и собак, обычно унифицированы по наборам рисков. В «Росгосстрахе», приводит пример Анна Калинкина, базовый полис включает оплату лечения при болезнях и травмах. А расширенный полис покрывает дополнительные расходы на такси до клиники или передержку питомца, а также включает риск гражданской ответственности, когда страховая компания сама возмещает ущерб, если любимец случайно укусил прохожего, подрался с чужой собакой или испортил ценные вещи третьих лиц.

В «Ингосстрахе» владельцам домашних животных доступна программа «Инговет», говорит Василий Кургузов. Она включает в себя несколько вариантов страхования, от базовых до расширенных, и предусматривает компенсацию расходов на ветеринарную помощь в случае острого заболевания, обострения хронической болезни, а также при травмах, полученных в результате несчастного случая. Дополнительно в полис можно включить опции по оказанию помощи при укусах клещей, получить возмещение расходов за экстренную вакцинацию по показаниям и госпитализации, отмечает Василий Кургузов. Также доступно оформление расширения на случай гражданской ответственности владельца за действия питомца: если животное нанесло вред здоровью или имуществу третьих лиц.

Есть ограничения по возрасту, например, собак страхуют до достижения 8–10 лет, отмечает Юлия Грызенкова. У некоторых компаний, по ее словам, могут вводиться повышающие коэффициенты для более активных пород собак, а страховой суммы хватает не всегда, многое зависит от тяжести повреждений и стоимости диагностики и лечения, которая «уверенно растет последние годы». «В целом это снижает привлекательность страхования, так как не покрываются важные риски, связанные с лечением заболеваний»,— говорит представитель Финуниверситета.

В «Ренессанс Страховании» наибольшим спросом пользуются комбинированные продукты, часто это программы, включающие пакет онлайн-консультаций с ветеринаром 24/7, а также лечение травм и заболеваний, рассказывает Артем Искра. Стоимость телемедицинской части, по его данным, составляет 1,5–2,5 тыс. руб. в год. Полис с покрытием ветеринарного обслуживания при несчастном случае обойдется в 5–10 тыс. руб. в год. Покрытие включает необходимые обследования, операции, стационар продолжительностью один-два дня, лечение травм, анализы и лекарства по назначению. Кроме того, в такие программы для собак обычно включают страхование гражданской ответственности — гарантию компенсации ущерба, который питомец может нанести здоровью или имуществу третьих лиц.

Цена вопроса

Стоимость годового полиса в «Росгосстрахе» для собаки при базовом пакете примерно 12 тыс. руб., для кошки — 10 тыс. руб., говорит Анна Калинкина. Если полис дополнен рисками «Гражданская ответственность» и «Непредвиденные расходы», то цена составит около 14 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно. Страховые выплаты по базовому пакету — 120 тыс. руб., по продвинутому — 200 тыс. руб.

В «Ренессанс-Страховании», рассказывает Артем Искра, базовый полис подразумевает круглосуточные онлайн-консультации ветеринаров по диагнозу, способу лечения, медикаментам после несчастного случая или заболевания. Страховая сумма — 100 тыс. руб. при стоимости в 1,5 тыс. руб. в год. Популярный продукт — телеветеринария плюс ветеринарное обслуживание при несчастном случае для кошек. Дополнительно к базовому варианту это включает обследования, операции, двухдневный стационар, лечение травм, анализы и лекарства по назначению. Страховая сумма — 200 тыс. руб., лимит на каждое обращение — 30 тыс. руб. Стоимость — 4,8 тыс. руб. в год. Для собак такой же продукт, как для кошек, но страховые суммы выше (по ветеринарному обслуживанию — 300 тыс. руб., лимит на каждое обращение — 30 тыс. руб.). Также включено страхование вреда здоровью и имуществу других людей. Лимит по гражданской ответственности — 100 тыс. руб. при цене полиса 5,5 тыс. руб.

Одним из ключевых факторов, влияющих на цену полиса, является вид животного, отмечает Василий Кургузов. Собаки в силу образа жизни подвержены большему количеству потенциальных опасностей. Они чаще выходят на улицу, взаимодействуют с другими животными и людьми. Активные игры, бег, прыжки также повышают риск растяжений, ушибов и других повреждений. Важен возраст питомца. По мере взросления животного, особенно после 8–10 лет, вероятность возникновения различных болезней увеличивается. Выбранный пакет страховых услуг и сумма покрытия напрямую сказываются на цене. Полисы, покрывающие только травмы или несчастные случаи, дешевле, чем комплексные программы. Цена полиса от места проживания, возраста или породы питомца обычно не зависит.

«Цена страховки определяется уровнем риска»,— подчеркивает Анна Калинкина. Как показывает практика, по ее наблюдениям, больше страховых случаев приходится на собак, от этого и цена страховки для них выше. От породы и места проживания животного цена не зависит, а вот возраст на нее влияет. Как правило, если питомец старше 10 лет, к базовому тарифу применяются повышающие коэффициенты.

Дистанционный поводок

Телеветеринария является драйвером ветеринарного страхования, считает Анна Калинкина. Это очень удобная опция, утверждает страховщик, у «Росгосстраха» она включена в каждый вариант страхования, клиенты активно пользуются онлайн-консультациями. «Цена телеветеринарных консультаций зависит от количества обращений, перечня узких специалистов, к которым можно обратиться, и дополнительных услуг, включенных в пакет, например, опция "второе мнение" или наличие зоопсихолога»,— рассказывает Анна Калинкина.

Юлия Грызенкова отмечает, что есть бюджетные предложения по телеветеринарии.

Вместе с тем она признает вполне здравым скепсис владельцев животных, которые понимают, что домашний питомец не сможет рассказать по видеосвязи доктору, что его беспокоит, и ответить на вопросы.

«В итоге страхование питомцев скорее похоже на страхование от несчастных случаев, чем на ДМС, хотя потенциальный спрос более связан с оплатой лечения по заболеваниям»,— резюмирует Юлия Грызенкова.

Телеветеринария, по мнению Василия Кургузова, играет важную роль для первичной оценки состояния животного. Онлайн-консультация, на его взгляд, позволяет ветеринару собрать анамнез, оценить симптомы и дать рекомендации относительно дальнейших действий. В некоторых случаях это может быть рекомендация срочного визита в клинику, в других ситуациях — рекомендации по уходу или наблюдению. Основным драйвером популярности телеветеринарии является удобство, считает эксперт. Владельцам питомцев не нужно тратить время на дорогу до клиники, ожидание в очередях или подстраиваться под график приема, если их беспокоит незначительный вопрос. «Возможность получить квалифицированную консультацию от ветеринарного врача не выходя из дома особенно актуальна для жителей отдаленных районов или владельцев питомцев, которые испытывают сильный стресс от посещения ветеринарной клиники»,— считает Василий Кургузов.

Телеветеринария обычно включается в стандартные пакеты всех уровней, ее стоимость в «Ренессанс Страховании» — 1,5 тыс. руб. в год, говорит Артем Искра.

Забота о дальних

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Причинение ущерба питомцами другим людям часто входит в общую программу страхования домашних животных, но иногда является отдельной опцией. Судя по сайтам страховых компаний, изученным «Деньгами», примерно половина страховщиков обозначает страхование ответственности питомцев в качестве отдельной услуги, отделенной от ветеринарии.

Риск гражданской ответственности в полисах страхования домашних животных призван защитить хозяев от непредвиденных финансовых претензий, если их четвероногие друзья случайно причинят вред третьим лицам или их имуществу, поясняет Василий Кургузов. Наиболее распространенные инциденты, по данным «Росгосстраха»: повреждение чужого имущества (например, порванные дорогостоящие сумки, поцарапанные автомобили) или нанесение легких травм третьим лицам, которые могут потребовать медицинскую помощь. «Наш продукт для домашних животных состоит из нескольких программ, в рамках которых страхование гражданской ответственности можно оформить дополнительно либо выбрать программу "Все включено", где этот риск входит в покрытие по умолчанию»,— рассказывает Василий Кургузов.

Типичные страховые суммы по риску «Гражданская ответственность» варьируются от 50 тыс. до 100 тыс. руб., делится статистикой «Росгосстраха» Анна Калинкина. При страховом случае сумма выплаты стремится к 100% установленной суммы, отмечает она. Основные риски — причинение вреда другим людям, их имуществу или их питомцам. «В нашей практике размера этой страховой суммы всегда хватало для покрытия ущерба»,— отмечает эксперт.

Типичная сумма страхового покрытия гражданской ответственности в полисах для собак в «Ренессанс Страховании» составляет 100 тыс. руб., рассказывает Артем Искра. По его словам, гражданская ответственность включена в расширенный пакет страхования домашних животных, оформить эту опцию отдельно чаще всего не предлагают.

Помимо кошек и собак, некоторые страховщики предлагают защиту и иных домашних животных. Для владельцев грызунов, хорьков, декоративных кроликов, птиц и т. п. в «Ингосстрахе» доступен продукт «Ветврач на связи», предоставляющий круглосуточные дистанционные консультации опытных ветеринаров по телефону, в чате и по видеосвязи, говорит Василий Кургузов. Услуга позволяет своевременно получить экспертную помощь и заботиться о здоровье питомцев в любой ситуации.

Кроме кошек и собак, в «Росгосстрахе» можно застраховать хорька или шиншиллу, рассказывает Анна Калинкина. Характерное отличие полиса — это возраст принимаемого на страхование животного. По хорькам и шиншиллам есть ограничение по возрасту — до 7 лет. При страховании данных видов в пакет покрытия не включены риски «Гражданская ответственность» и «Укус клеща».

Цена полиса для хорька при страховой сумме 100 тыс. руб. составит порядка 5 тыс. руб. в год, говорит Анна Калинкина.

При оформлении полиса на питомца важнее всего изучить страховую сумму, порядок выплаты компенсации за услуги ветеринара и список необходимых для этого документов, советует Артем Искра. Стоит уточнить, возможна ли подача документов в электронном виде. Необходимо детально ознакомиться с перечнем исключений, уточнить, какие именно медицинские манипуляции покрываются полисом, включены ли в покрытие, например, хирургические операции.

Анна Калинкина советует при оформлении полиса обращать внимание на особенности принимаемых на страхование животных (есть породы, которые исключаются), возрастные ограничения, список исключений, лимиты страховых сумм, наличие или отсутствие франшизы и особенности порядка страховых выплат.

Петр Рушайло