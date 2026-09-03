Бизнес нащупал уязвимости

Конкуренция между киберпреступниками и специалистами по информационной безопасности переходит на новый уровень за счет массового внедрения искусственного интеллекта. Если раньше пентесты (тестирование на проникновение) считались инструментом исключительно крупных корпораций, то сейчас этот сервис стабильно заказывают компании среднего сегмента, осознающие регуляторные и финансовые риски. В ответ на растущий спрос телеком-операторы формируют собственные подразделения белых хакеров, минимизируя привлечение сторонних подрядчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Как отмечают участники рынка, летом 2026 года в сфере кибербезопасности сохраняются тренды, характерные для года в целом: внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация. Обнаружение уязвимостей, эксплуатация и разработка вредоносного программного обеспечения (ВПО) значительно ускорились, что выражается в количественном росте атак по всему миру. Злоумышленники все чаще используют ИИ в наступательных операциях, что позволяет исключить человеческий фактор на этапе разведки. Разработка ВПО ускоряется за счет ИИ-агентов, создающих масштабные атакующие программы за считаные дни и недели. Однако защита также не отстает: команды информационной безопасности внедряют модели на всех этапах — от обнаружения до блокировки вредоносной активности. Интегрированные агенты уменьшают время реагирования на инциденты, позволяют выявлять ВПО и пресекать попытки эксплуатации инфраструктуры. Борьба атак и защиты продолжается, но в больших масштабах и с еще большими ресурсами. «Рынок информационной безопасности в России продолжает расти опережающими темпами относительно ИТ-отрасли в целом. Если в прошлые годы драйвером выступало преимущественно импортозамещение, то сейчас бизнес начинает инвестировать в развитие собственных контуров защиты и управляемые сервисы, опираясь на оценку реальных финансовых рисков»,— отмечает ведущий аналитик iKS-Consulting Максим Савватеев.

Однозначно выделить универсальный набор продуктов в области кибербезопасности сложно — многое зависит от зрелости компании и отрасли. На рынке в целом востребованы SOC (в том числе AI-усиленные) и MDR (Managed Detection and Response, когда провайдер берет на себя не только мониторинг, но и активные действия по устранению угроз), системы анализа защищенности (Security Assessment), WAF, PAM (система управления привилегированными пользователями), 2FA/MFA и решения по управлению идентичностью. Для крупного бизнеса актуальны комплексные экосистемы: полноценный SOC + SIEM/SOAR, PAM, DLP. Средний и малый бизнес все чаще обращает внимание на простые и эффективные решения: двухфакторную аутентификацию, базовые WAF, разовые аудиты и анализы защищенности. Общее изменение по сравнению с прошлым годом — больший акцент на AI-автоматизацию в SOC и переход от точечных продуктов к интегрированным платформам. В частности, в «МегаФоне» отмечают рост спроса на связку SOC + управление уязвимостями + Security Assessment: заказчикам нужны сервисы, закрывающие не только обнаружение, но и быструю реакцию.

Сдвиг в структуре спроса наиболее заметен в сегменте пентестов. Услуга изначально заказывалась преимущественно крупными компаниями. Однако сегодня за ней приходят и компании среднего бизнеса, это устойчивый тренд. Пентесты перестали восприниматься как роскошь: предприятия понимают риски и регуляторные требования, включают тестирование в регулярные циклы ИБ.

Услуга предполагает комплекс работ, среди них сканирование, ручная верификация, предоставление подробных рекомендаций в конце и др. Базовый минимум для проведения пентестов — не реже одного раза в год. Процедура крайне рекомендована после значимых изменений: крупного релиза, миграции в облако, перестройки инфраструктуры, появления новых критичных систем или инцидентов. В регулируемых отраслях (финансы, КИИ) тестирование обязательно раз в год и после изменений, а для высокорисковых сред (финтех, e-commerce с платежными данными) — раз в полгода. Эксперты подчеркивают, что пентест необходимо рассматривать как действие с многократной итерацией, также обязательно нужно закладывать ресурсы на устранение найденных уязвимостей. Экономия и ограничение только внешним периметром с игнорированием внутреннего и социальных векторов, равно как и формальный подход ради галочки, существенно снижают эффективность меры.

В качестве рекомендованного дополнения к пентестам выступают SOC или MDR, Security Assessment, 2FA/MFA, PAM, WAF, а также решения по управлению уязвимостями, EDR и XDR. «Для компаний среднего бизнеса в финансовом секторе и электронной коммерции успешная атака на инфраструктуру часто ставит под угрозу само существование бизнеса. В этих условиях затраты на регулярное тестирование на проникновение и сервисы реагирования — это не операционные расходы, а страховка от кратно больших потерь и регуляторных санкций»,— подчеркивает независимый ИТ-аналитик Гасан Гусейнов.

Мировая практика подтверждает критичность комплексного подхода. В одном из кейсов нефтесервисной компании проект проводился методом «черного ящика» по внешнему периметру. Пентестерам не удалось преодолеть периметр, однако были найдены серьезные нетипичные уязвимости, которые могли развить вектор атаки и дать злоумышленникам доступ к внутренней инфраструктуре. В другом случае — системе бронирования — специалисты проводили социально-техническое тестирование. После контролируемой фишинговой рассылки один сотрудник перешел по ссылке и раскрыл учетные данные, что позволило пентестерам увидеть корпоративный стиль писем и сделать возможными более точечные атаки на остальных сотрудников. Кейс онлайн-СМИ, также проведенный по методологии черного ящика, продемонстрировал опасность старых или забытых ресурсов: внешний периметр не был преодолен, но обнаружились уязвимости, раскрывшие информацию о внутренней инфраструктуре, имена сотрудников и исходный код веб-приложения.

Растущий спрос на услуги тестирования стимулирует изменения в структуре их предоставления. Так, «МегаФон» усилил подразделение, которое специализируется на пентестах. Расширение внутренней команды позволило сделать услугу заметно доступнее по цене и ускорить подготовку коммерческих предложений. Оператор сформировал собственную структуру отчета, лучше закрывающую потребности клиентов, и получил больше гибкости по срокам и формату проведения, включая выездные работы.

Спектр выявляемых проблем эволюционирует: к регулярно ранее обнаруживаемым уязвимостям добавляются новые, связанные с обновленной бизнес-логикой и технологиями, что требует от пентестеров постоянного обучения.

Максим Гуляев