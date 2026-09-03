«Для каждой отрасли у нас свой оптимальный набор решений»

Высокая ключевая ставка, возросшая долговая нагрузка заемщиков и усложнившиеся внешнеторговые расчеты изменили запрос бизнеса к банкам: компаниям нужен не набор стандартных продуктов, а партнер, который понимает их отрасль и берет на себя решение нестандартных задач. О том, как такая модель выстроена в корпоративном блоке, «Деньгам» рассказала член правления, руководитель блока корпоративного бизнеса ТКБ Банка Татьяна Сатина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член правления, руководитель блока корпоративного бизнеса ТКБ Банка Татьяна Сатина.

Фото: Предоставлено пресс-службой ТКБ Банка Член правления, руководитель блока корпоративного бизнеса ТКБ Банка Татьяна Сатина.

Фото: Предоставлено пресс-службой ТКБ Банка

— Рынок корпоративного кредитования заметно охладился. Как сегодня ТКБ работает с кредитными запросами бизнеса?

— Мы, как и большинство участников рынка, сегодня действуем избирательно. Причина понятна: стоимость риска выросла, и по отдельным кейсам банкам приходится досоздавать резервы. Поэтому придерживаемся взвешенной стратегии — в первую очередь поддерживаем действующих клиентов, которых хорошо знаем: их бизнес-модель, денежные потоки, отраслевые риски. Такое знание само по себе снижает риск: не надо оценивать заемщика по формальным метрикам, мы видим его в динамике.

При этом кредитное окно мы не закрывали и готовы входить в надежные, хорошо структурированные сделки: с качественным залоговым обеспечением и низким уровнем риска. В большинстве отраслей, с которыми работаем — лизинг, медицина, ИТ,— бизнес остается устойчивым. Отдельный фокус на системообразующих компаниях: это стабильные игроки, им уделяем особое внимание.

— Многие банки сейчас конкурируют за качественных заемщиков и наращивают персональное обслуживание вокруг кредита. В чем ваша стратегия?

— Для нас это не реакция на конъюнктуру, а исторический выбор: ТКБ изначально придерживается бутиковой модели. Она держится на трех принципах: личной ответственности менеджера за результат, отраслевой экспертизе и скорости ответа. Для нас нет разницы, пришел клиент на миллион или на миллиард. За каждым действующим клиентом закреплен персональный менеджер, отвечающий за решение задачи, а не за переадресацию вопроса. При необходимости в решение клиентского вопроса включаются все уровни банка. Обращений в текущих реалиях становится больше, они затрагивают самые разные сферы взаимодействия: от обслуживания до консультаций о перестройке финмодели с учетом перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки. Для клиента это способ сверить свои планы с банком, для нас — возможность предложить решение до того, как вопрос станет проблемой.

— Отличаются ли обращения клиентов в Москве и в регионах?

— В Москве часто видим проблемы раньше — до того, как они дойдут до регионов. Столичный рынок концентрирует клиентов и события, сдвиги в спросе проявляются здесь первыми. Это позволяет работать на опережение: мы заранее предупреждаем региональные офисы о формировании того или иного тренда и акцентируем на нем внимание.

— Для компании управление денежными потоками — гораздо больше, чем расчетно-кассовое обслуживание. Как настраиваете процессы под конкретного клиента?

— Если мы видим перспективу долгосрочного сотрудничества, то предлагаем индивидуальные условия по всей расчетной инфраструктуре. По пассивной части это, например, повышенные ставки по депозитам. По РКО гибко управляем комиссиями: ИТ-инфраструктура ТКБ позволяет оперативно менять комиссионные ставки под профиль конкретного клиента без долгих согласований.

Это осознанная экономика взаимоотношений: предлагая привлекательные условия по одному продукту, мы компенсируем доходами по другим продуктам и сервисам, оцениваем не маржинальность отдельной операции, а экономику клиента в целом.

— Насколько потребности корпоративных клиентов зависят от отрасли?

— Мы выстраиваем продуктовую линейку по отраслевому принципу: для каждой сферы, будь то застройщики или медицинские компании, сформирован специализированный пакет решений. Масштаб клиента диктует конфигурацию и точечный пакет под его задачи.

Одним компаниям нужен депозит с начислением процентов на остаток, потому что у них короткий оборотный цикл, другим — классический срочный вклад под накопленную ликвидность. Когда к нам приходит клиент из знакомой отрасли, предлагаем пакет, который уже доказал эффективность на аналогичном бизнесе. Если отрасль новая, показываем всю линейку, а затем, анализируя потребности компании, формируем специализированный пакет и дорабатываем те инструменты, которые нужны клиентам. Так отраслевая экспертиза превращается в продукт.

— Внешнеэкономическая деятельность остается одной из самых чувствительных зон для бизнеса. Что востребовано компаниями—участниками ВЭД?

— Сегодня главной ценностью для участников ВЭД стали скорость и определенность ответа: клиенту важно быстро понять, проходим ли конкретный маршрут расчетов, получить работающую альтернативу. Цена промедления измеряется сорванными контрактами и простоем товара. Поэтому здесь действует тот же принцип бутиковой модели: не типовая услуга, а сопровождение конкретной сделки.

— ЦБ уже снизил ставку, но долговая нагрузка, накопленная за период жесткой политики, никуда не делась. Как банк реагирует на возросшие риски?

— Еще в конце 2024 года мы понимали, что 2025–2026 годы будут непростыми и ключевая ставка неизбежно изменит долговую нагрузку клиентов. Поэтому возросшие риски не стали неожиданностью: мы заранее скорректировали подход к оценке заемщиков и продолжаем настраивать стратегию вслед за рынком, понимая, что есть факторы неопределенности.

Адаптируются и сами клиенты. Все ищут решения, и наша задача не форсировать риск, а сохранять качество портфеля и быть рядом с клиентом, когда ему нужна поддержка. Дисциплина дает результат: текущий доход банка соответствует плану. С осторожным оптимизмом смотрим вперед и рассчитываем, что по мере дальнейшего снижения ставки рынок начнет выравниваться, а спрос бизнеса на кредитование — восстанавливаться.

Татьяна Павлова