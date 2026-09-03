Превосходство бонда

В летние месяцы средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков стабилизировалась ниже уровня 13%. Более высокий доход доступен в облигациях кредитных организаций, в случае банков первого эшелона он достигает 14,5–15,5%, а у менее качественных эмитентов может доходить до 21–27%. Помимо высокого дохода инвесторам доступен более широкий набор инструментов, как по срочности, так и по типу выплачиваемого дохода. Однако по облигациям нет госгарантий возврата инвестиций, а при неблагоприятной рыночной конъюнктуре они могут стать убыточными.

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По итогам первой декады августа средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков, которую рассчитывает ЦБ, закрепилась у отметки в 12,9%. Это лишь на 0,08 процентного пункта (п. п.) ниже значений конца мая. За год показатель упал на 3 п. п., а относительно исторического максимума, установленного в декабре 2024 года, потери составили почти 10 п. п.

Данные финансового маркетплейса «Финуслуги» свидетельствуют о том, что в летние месяцы ставки по вкладам разной срочности продемонстрировали разнонаправленную динамику. Наиболее сильно выросли ставки по трехмесячным вкладам топ-20 кредитных организаций — на 0,38 п. п., до 13,76%, и полуторагодовым — на 0,25 п. п., до 11,45%. Символический рост, менее чем на 0,1 п. п., продемонстрировали доходности по шестимесячным и годовым банковским продуктам, до 13,06% и 12,37% соответственно. Условия по вкладам на два и три года были ухудшены на 0,06–13 п. п., до 10,98% и 10,67% соответственно.

Динамика рублевых ставок отражает корректировку денежно-кредитной политики Банка России, произведенную в летние месяцы. В июне, вопреки ожиданиям участников рынка, ЦБ сократил шаг понижения ключевой ставки (КС) с 0,5 до 0,25 п. п., скорректировав ее с 14,5%, до 14,25%. Спустя месяц ставка вновь была понижена на 0,25 п. п., до 14%. Одновременно ЦБ повысил прогнозы по инфляции с 4,5–5% до 6–7% и среднегодовому уровню ключевой ставки — с 14–14,5% до 14,5–14,6%. Причем на 2027 год прогноз по ставке был повышен с 8–10% до 10,5–12,5%.

В таких условиях банкиры не спешат дальше ухудшать условия по вкладам, поскольку в прошлом году и в начале текущего пересматривали их темпами, опережающими падение ключевой ставки. Вдобавок текущие уровни ставок все меньше привлекают клиентов. По данным Банка России, по итогам первого полугодия объем средств россиян на рублевых вкладах и счетах (без учета эскроу-счетов) вырос на 1,6 трлн руб., до 63,57 трлн руб. Это более чем вдвое меньше прироста за аналогичный период 2025 года и худший результат с первого полугодия 2022 года. Однако четыре года назад на вкладах физических лиц было лишь 29 трлн руб., а потому темпы прироста были более чем вдвое выше, чем сейчас. Для удержания клиентов банки перестали ухудшать условия по вкладам, в некоторых случаях даже осуществляют точечные повышения ставки, в первую очередь — для привлечения новых клиентов или новых денег.

Размер имеет значение По данным Cbonds на 31 июля, объем облигаций, выпущенных банками, институтами развития и государственными агентствами, достигал примерно 10 трлн руб., что составляет более 25% объема рынка всех корпоративных облигаций по непогашенному номиналу. Но, как отмечает Игорь Козак, объем классических выпусков для неограниченного круга инвесторов составляет около 3,1 трлн руб., из которых доля облигаций с плавающей ставкой — 53%, облигаций с фиксированным купоном — 40%, оставшиеся 7% — это дисконтные облигации. Банковский сектор представлен 17 уникальными эмитентами и 136 выпусками. С точки зрения разделения по объему он высококонцентрирован — на долю крупнейших госбанков и институтов развития, таких как ВЭБ.РФ, «Дом.РФ», Сбербанк, Газпромбанк, Банк ПСБ и другие, приходится 85% объема в обращении. При этом на первую тройку приходится 72% всего банковского сектора.

Альтернатива вкладам

Выгодную альтернативу депозитам составляют классические облигации тех же самых банков, ставки по которым заметно выше при размещении средств на сопоставимые сроки. «Ликвидные выпуски с фиксированным купоном у качественных банковских эмитентов (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ) торгуются с доходностью 14,5–15,5% годовых»,— подчеркивает директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак. Более высокие доходности доступны по бумагам банков с более низкими кредитными рейтингами. По словам старшего аналитика ТРИНФИКО Эмира Умерова, банковские облигации второго эшелона торгуются с доходностью на уровне 21,6%, а в третьем эшелоне можно найти выпуски с доходностью свыше 27%.

К преимуществу облигации перед депозитом можно отнести и их большую гибкость.

Долговые бумаги можно продать до погашения в любой рабочий день, при условии что они торгуются на бирже. При этом весь накопленный купонный доход будет учитываться в стоимости облигации. В случае вклада досрочное закрытие почти всегда ведет к потере начисленных процентов. Недостаток ликвидности есть и у накопительных счетов, по которым нередко начисляются проценты на минимальный остаток в течение месяца. Это значит, что, если снять средства до даты начисления процентов, можно потерять накопленный доход за этот месяц. Вдобавок к этому по облигациям можно зафиксировать ставки на сроки, превышающие максимальную срочность вкладов (три года). Например, пятилетние бумаги есть у Газпромбанка, Сбербанка и ВЭБ.РФ.

В цикле снижения ключевой ставки облигации с фиксированным купоном могут дополнительно вырасти в цене, обеспечив инвестору дополнительный доход. Например, в 2025 году на фоне начала цикла снижения КС Банком России индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS (не учитывает купонные выплаты) вырос на 11%, в первые пять месяцев этого года прибавил еще 2,2%. Правда, в июне на фоне решения Банка России по ставке индекс обвалился на 1,5%.

Минимален риск рыночных колебаний при инвестициях в облигации с переменным купоном, который пересчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ (или RUONIA) плюс кредитный спред эмитента».

«Кредитный риск во флоатерах у банков-эмитентов инвестиционного качества выражается в спредах размером 100–250 базисных пунктов к базовой безрисковой ставке (ключевая ставка ЦБ РФ), тогда как в сегменте повышенного риска для отдельных лизинговых и микрофинансовых структур надбавка достигает 400–875 базисных пунктов»,— говорит Игорь Козак. В условиях сохранения и удержания ключевой ставки на двухзначных уровнях длительное время, о чем уже объявил ЦБ РФ на последнем заседании, флоатеры выглядят хорошей альтернативой депозитам.

Дисконтный бонд

В последние два года банки начали активно предлагать инвесторам дисконтные облигации. В этом году Сбербанк и ГПБ выпускали такие бумаги номинальным объемом 60 млрд руб. и 33 млрд руб. соответственно. Первый заем был размещен по 50% от номинала, второй по цене 53,5% от номинала. Оба выпуска погашаются в 2031 году.

По таким бумагам, в отличие от классических облигаций, не предусмотрена периодическая выплата дохода в виде купонов. Облигации сразу размещаются по цене ниже номинальной стоимости, но по истечении срока обращения эмитент обязуется выплатить их полную стоимость. Доход инвестора формируется из разницы между ценой покупки и ценой, по которой ее выкупает банк. «По эффективной доходности дисконтные выпуски эмитентов высшей категории качества сопоставимы с купонными аналогами — ориентир 15–17% годовых на горизонте одного-трех лет»,— отмечает аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Получается, что структурной премии именно за дисконтную форму эмитент не дает. Выигрыш инвестора, как поясняет Егор Зиновьев, идет за счет дюрации, которая равна сроку до погашения, поэтому при снижении доходностей цена растет сильнее, чем у купонного выпуска того же срока. Обратная сторона таких облигаций, по его словам, повышенная чувствительность к росту ставок и более узкая ликвидность, чем у классических облигаций.

В отсутствии купонных выплат кроется важное налоговое преимущество дисконтных облигаций. В случае владения бумагой более трех лет, а большая их часть размещается на пять лет, инвестор может воспользоваться льготой долгосрочного владения — не платить налог с положительного финансового результата. «Отсутствие купонов снимает риск реинвестирования по будущей более низкой ставке, что существенно на развороте цикла денежно-кредитной политики. Результат фиксируется в момент покупки и полностью предсказуем при удержании до погашения»,— отмечает Эмир Умеров.

Фактически такие бумаги требуют готовности надолго зафиксировать средства в инструменте без промежуточных выплат. «В сравнении с классическими облигациями с фиксированным купоном дисконтные бумаги больше подходят для стратегии "купить и держать", но хуже для инвесторов, которым важны регулярные выплаты и гибкость выхода»,— отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Гарантий нет

При покупке любой банковской облигаций инвесторы должны четко понимать разницу между облигациями и вкладами. Во-первых, по вкладам государство гарантирует возвратность до 1,4 млн руб. даже в случае банкротства банка. В случае облигаций таких гарантий нет, более того, их владельцы будут третьими в очереди на выплаты, а значит, есть риск, что при банкротстве инвесторам ничего не достанется. Поэтому, как отмечает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов, при покупке банковских облигаций оценка качества эмитента значительно важнее, чем при размещении небольшой суммы на застрахованном депозите.

Не стоит недооценивать риск дефолта. Эмир Умеров обращает внимание, что за первое полугодие обязательства перед инвесторами не исполнили 13 компаний против 8 годом ранее, а с учетом технических дефолтов счет составил 21 эмитент против 15. Накопленная сумма просрочки с начала года достигла примерно 45 млрд руб., и вся она пришлась на бумаги ниже инвестиционной категории.

Поэтому при выборе эмитента стоит учитывать рейтинг банка, уровень его капитала, качество активов, ликвидность и статус конкретного выпуска.

При таких инвестициях, как отмечает Никита Бороданов, важна диверсификация, поэтому облигационную часть портфеля разумно распределять между несколькими банками. Эмир Умеров советует долю одного эмитента ограничить 5–10% портфеля, при этом основу портфеля должны составлять банки с рейтингом AAA-AA. Аналитики советуют покупать бумаги с разной срочностью. «Ежегодное выгашивание облигаций позволяет реинвестировать по актуальным ставкам, комбинировать фиксированный и плавающий купон»,— поясняет господин Умеров.

В связи с тем, что облигация — рыночный инструмент, в зависимости от конъюнктуры рынка она может меняться в цене (как расти, так и уменьшаться) и в ходе обращения торговаться ниже номинала. Не все выпуски активно торгуются на бирже, а значит, не из всех в случае необходимости можно будет легко выйти, особенно в периоды высокой рыночной волатильности. Среди классических облигаций ликвидность концентрируется в крупных выпусках Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, где, по оценке Игоря Козака, объемы отдельных выпусков достигают 30–100 млрд руб. и обеспечивают достаточную глубину биржевого стакана. «Большинство выпусков региональных и нишевых кредитных организаций торгуются существенно менее ликвидно, а по некоторым бумагам сделки проходят крайне редко»,— предупреждает господин Козак.

Линкеры С начала года объем рыночных размещений банковского сектора по сумме непогашенного номинала составил 590 млрд руб. Крупнейшей сделкой стало дебютное размещение ВЭБ.РФ выпуска облигаций с переменным номиналом (линкер), величина которого привязана к индексу RUONIA. При первоначальном предложении в 100 млрд руб. эмитент смог разместить бумаги на 150 млрд руб., а купон был снижен с 2% до 1,85% годовых. Линкер (облигация с индексируемым номиналом) — редкий финансовый инструмент на российском рынке. Самые популярные из них — это ОФЗ-ИН Минфина, номинал которых привязан к инфляции. С учетом выпуска ВЭБ.РФ на рынке обращается 23 выпуска корпоративных эмитентов с индексируемым номиналом на сумму почти 510 млрд руб. Как правило, индексация в таких бумагах привязана к инфляции, ключевой ставке, а также ценам на золото и серебро. Выпуск же ВЭБ.РФ стал первым на российском рынке с привязкой не просто к RUONIA, а к индексу, величина которого обычно на 20–30 б. п. выше ключевой ставки. «При достаточно высокой ликвидности инструмент дает инвесторам конкурентную альтернативу иным инструментам денежного рынка, торгуемым на Мосбирже, предлагая премию сверх основного индекса денежного рынка 1,85%»,— отмечает Игорь Козак.

Налоги имеют значение

Инвесторам стоит учитывать и разные налоги по банковским финансовым продуктам. С вкладов взимается НДФЛ, величина которого зависит от годового дохода (доходы до 2,4 млн руб.— 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб.— 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— 18% и т. д.), правда, не со всей суммы процентного дохода, а с превышения размера необлагаемого процентного дохода (НПД). НПД рассчитывается как произведение 1 млн руб. на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на начало каждого месяца в этом году. То есть в этом году налог придется заплатить со всех процентных платежей, превышающих 160 тыс. руб. Купонный доход по облигациям также облагается НДФЛ, но сразу и с полного объема. В случае продажи ценной бумаги налог будет удержан с положительной разницы между ценами покупки и продажи. В случае долгосрочного владения, свыше трех лет, НДФЛ не будет удержан с прибыли, не превышающей 9 млн руб. При этом налоговым агентом выступает брокер, в случае вкладов платить придется самостоятельно не позднее 1 декабря следующего года после формирования налогового уведомления.

Татьяна Палаева

Доходность банковских облигаций с переменным купоном Выйти из полноэкранного режима Эмитент Серия Рейтинг эмитента АКРА / «Эксперт РА» Объем в обращении (млрд руб.) Текущий купон (% годовых) Срок до погашения / оферты (лет) Индикативная цена (% от номинала) Периодичность купона (сколько раз в год) Базовая ставка Премия (п. п.) Авто Финанс Банк БO-001P-11 AA(RU) / ruAA 7 17 0,3 100,2 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,5 Авто Финанс Банк БO-001P-12 AA(RU) / ruAA 10 16,7 0,8 100,4 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,2 Авто Финанс Банк БО-001Р-13 AA(RU) / ruAA 10 16,8 1,1 100,5 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,3 Банк ВТБ Б-1-351 AAA(RU) / ruAAA 5 14,25 0,5 99,7 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 0,25 Банк ПСБ 003P-09 AAA(RU) / ruAAA 17 15,75 1,2 100,5 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,5 Банк ПСБ 004Р-04 AAA(RU) / ruAAA 15 15,77 1,6 100,8 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,6 Банк ПСБ 004Р-07 AAA(RU) / ruAAA 35 15,76 1,8 100,2 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,5 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-31 AAA(RU) / ruAAA 50 15,76 2,2 99,5 4 RUONIA 1,55 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-36 AAA(RU) / ruAAA 50 16,08 4,1 98,7 4 RUONIA 1,7 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-37 AAA(RU) / ruAAA 40 16,44 6 99,4 4 RUONIA 1,8 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-38 AAA(RU) / ruAAA 40 15,86 2,9 99,1 4 RUONIA 1,65 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-39 AAA(RU) / ruAAA 40 16,16 3,8 98,3 4 RUONIA 1,45 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-50 AAA(RU) / ruAAA 50 16,83 0,6 100,4 4 RUONIA Индекс 2,3 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-52 AAA(RU) / ruAAA 50 16,32 3,2 100 4 RUONIA Индекс 1,85 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-53 AAA(RU) / ruAAA 100 16,22 1,9 100,2 4 RUONIA Индекс 1,75 ВЭБ,РФ ПБО-002Р-55 AAA(RU) / ruAAA 50 16,57 4,3 100 4 RUONIA Индекс 1,9 Газпромбанк 005P-02P AA+(RU) / ruAAA 13 14 0,8 99,3 12 Ключевая ставка ЦБ РФ ДОМ.РФ 002Р-01 AAA(RU) / ruAAA 30 15,74 1,1 100 4 RUONIA 1,35 ДОМ.РФ 002Р-03 AAA(RU) / ruAAA 40 15,59 1,3 100,1 4 RUONIA 1,15 ДОМ.РФ 002Р-05 AAA(RU) / ruAAA 101 15,25 0,2 100,1 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,25 ДОМ.РФ 002Р-09 AAA(RU) / ruAAA 20 0,3 99,8 2 Ключевая ставка ЦБ РФ 0,8 МБЭС 002P-02 AAA(RU) / - 6 17,89 0,3 100,3 2 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,5 МБЭС 002P-03 AAA(RU) / - 5 16,92 1,6 100,1 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,95 МСП Банк 003P-02 A-(RU) / - 5 17,4 1 100,4 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 3,25 МТС Банк 001Р-03 A(RU) / ruA 10 16,14 0,2 100,1 4 RUONIA 2,2 Россельхозбанк БO-03-002P AA(RU) / - 42 15,64 0,4 100,2 12 RUONIA 1,3 Росэксимбанк 002Р-05 AA+(RU) / ruAA+ 15 16,45 0,9 100,5 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,9 Источник: «ТКБ Инвестмент Партнерс». Открыть в новом окне