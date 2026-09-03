Чжу Жунцзи (1928–2026)

Чжу Жунцзи родился в Чанше, провинция Хунань. В 1951 году окончил электротехнический факультет Университета Цинхуа по специальности «производство электрооборудования» и начал карьеру в государственных органах экономического планирования.

В 1958 году, во время кампании против «правых», Чжу ошибочно был причислен к «правым» и исключен из КПК. В годы «культурной революции» был направлен на трудовое перевоспитание в «школу кадров 7 мая». В 1978 году Чжу реабилитирован и восстановлен в партии.

В 1983–1987 годах Чжу занимал пост заместителя председателя Государственной экономической комиссии КНР. В 1987 году назначен заместителем секретаря горкома КПК, с 1988 года одновременно занимал должность мэра Шанхая, в 1989 году стал секретарем горкома.

В 1991 году назначен вице-премьером Государственного совета КНР, с 1993 года — первым вице-премьером. В 1993–1995 годах одновременно возглавлял Народный банк Китая. С 1998 по 2003 год — премьер Госсовета КНР. Покинув пост премьера, ушел из публичной политики.