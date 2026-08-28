Посвященный судостроению туристический маршрут запустили в Нижегородской области

Научно-популярный туристический маршрут для школьников от 15 лет, посвященный судостроению, запустили в Нижегородской области. Двухдневный тур стал 14-м подобным маршрутом в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

По маршруту «От волжских барж до атомных подлодок — традиции нижегородского судостроения» подростки посетят предприятия и научные центры в Нижнем Новгороде и Чкаловске. Среди них — завод «Красное Сормово», музей речного флота Волжского государственного университета водного транспорта, Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева.

Маршрут подготовлен региональным штабом Десятилетия науки и технологий по федеральному проекту «Наука рядом».

Как писал «Ъ - Приволжье», первый научно-популярный маршрут запустили в регионе в 2025 году.

Егор Емельянов