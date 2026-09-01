Двигатель автопутешествий

Спрос на автобусные путешествия растет, особенно в крупных городах и на юге страны. Одна из крупнейших площадок по выпуску туристических автобусов — «Автомобильные индустриальные технологии» (входит в группу «Соллерс») — расположена во Владивостоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские автопроизводители активно выходят на рынок туристических автобусов, который до недавнего времени был почти полностью представлен импортом. Спрос на поездки таким транспортом, по словам директора по развитию автобусного рынка сервиса путешествий «Туту» Павла Турчука, растет: положительная динамика фиксируется на большинстве внутренних направлений. «Самые популярные — крупные города-миллионники и города юга России, где есть ограничения на полеты»,— отмечает топ-менеджер.

Одна из крупнейших площадок по выпуску туристических автобусов — «Автомобильные индустриальные технологии» (входит в группу «Соллерс»), расположенные во Владивостоке. Сейчас на предприятии производятся две модели автобусов — флагманский туристический Sollers SA9 и универсальный для междугородних и туристических перевозок Sollers SA6, рассказали “Ъ” в «Соллерсе». Ключевые преимущества российской техники — силовой агрегат с лучшим ресурсом среди аналогов, говорят в компании. Уникальная конструкция кузова, продолжают там, обеспечивает высокую прочность и устойчивость: снаряженная масса автобусов — одна из лучших в классе. Дополнительный фактор — доступность технического обслуживания и запчастей, а также широкая сервисная сеть благодаря локализации в России, добавляют в «Соллерсе».

Производство туристических автобусов в России также ведется Группой ГАЗ и «Волгабасом», напоминают “Ъ” в Минпромторге. Кроме того, в модельном ряду КамАЗа есть различные модификации пассажирских автобусов, которые могут быть использованы для обслуживания туристических групп. «Компания также разрабатывает собственную модель именно туристического автобуса»,— рассказывают в министерстве.

В «Волгабасе» направление междугородных и туристических перевозок представлено линейкой автобусов «Марафон» 5285G2 на компримированном природном газе и 528507 с дизельным двигателем. Обе модели, уточняет производитель, имеют независимую подвеску, предназначены для эксплуатации на регулярных междугородных и туристических маршрутах.

Сейчас компания развивает совместный проект с китайским производителем Yutong: в рамках этого сотрудничества на российский рынок выходит туристический дизельный автобус Yutong 6128, рассказали “Ъ” в «Волгабасе». «На первом этапе локализации на российской площадке выполняются ключевые технологические процессы: сварка, окраска и сборка кузова с использованием российских компонентов. В дальнейшем предусмотрено поэтапное увеличение доли отечественных комплектующих и расширение кооперации с российскими производителями»,— добавляют в пресс-службе предприятия. В 2026 году, отмечают в «Волгабасе», планируется сертификация и запуск производства газовой версии Yutong 6128, параллельно ведется работа по включению автобуса в реестр российской промышленной продукции.

Опрошенные “Ъ” участники рынка и эксперты отмечают, что, несмотря на то что рынок туристических и междугородних автобусов остается достаточно сдержанным, потребность в обновлении парка сохраняется. «Перевозчикам необходима современная, комфортная и экономичная техника»,— вторят в «Волгабасе». Основные потенциальные заказчики — туристические и транспортные компании, операторы междугородних маршрутов, региональные перевозчики, а также корпоративные клиенты, уточняет производитель. При принятии решения о покупке, продолжают в компании, ключевое значение сегодня имеют стоимость автобуса и доступность финансирования.

На покупку туристических автобусов российского производства сейчас действуют льготные условия, напоминают в Минпромторге. Речь о программе льготного лизинга, в рамках которой их можно приобрести со скидкой 20% (до 2 млн руб.). К примеру, с учетом такой субсидии минимальная стоимость Sollers SA9 составляет 13,7 млн руб., SA6 в 12-метровом исполнении — 12,2 млн руб., а SA6 в 9-метровом исполнении — 11,2 млн руб., рассказывают в «Соллерсе».

По данным сервиса «Туту», в январе—июле сегмент автобусных перевозок вырос год к году на 21,3%. Внутренние поездки растут вдвое быстрее выездных: на 21,6% и 10,2% соответственно. При этом внутри страны межрегиональные поездки (плюс 23,5%) обгоняют внутрирегиональные (плюс 19,2%) — на них приходится больше половины всех отправлений. «Средняя цена поездки (туда-обратно на пассажира) за год выросла на 11,9%, до 3,2 тыс. руб.»,— уточняют в сервисе. В целом по стране самыми популярными направлениями за полугодие стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов и Воронеж.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, глобальное обновление туристического автобусного парка России может произойти довольно скоро. «Понятно, что старые автобусы эксплуатировать пока дешевле, пока они не начали существенно ломаться. Но я думаю, что в ближайшее время запрос на глобальное обновление туристического автобусного парка все равно придет. А рынок отрегулирует возможность обновления цены туристического продукта и цены фрахта»,— считает чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

Спрос на туристические автобусы может быть в полной мере закрыт за счет российского производства, говорят “Ъ” в Минпромторге. Для дальнейшего развития сегмента, отмечают в министерстве, важно обеспечить спрос и долгосрочную контрактацию со стороны туристических организаций. «Совокупные мощности местных предприятий позволяют выпускать порядка 4 тыс. единиц такой техники в год. При этом автопроизводители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями, модификациями, обеспечивать качественный сервис во время эксплуатации техники»,— отмечают там.

Ежегодная потребность в новых туристических автобусах в стране — порядка 3 тыс. штук, отмечал в 2024 году глава Минэкономразвития Максим Решетников. Согласно федеральному проекту «Производство отечественной продукции для туристской индустрии» (курирует Минэкономразвития), который вошел в структуру обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство» на 2025–2030 годы, туристическую отрасль необходимо обеспечить 16 тыс. автобусов соответствующего класса. Если ориентироваться на показатели федерального проекта, уточняют в Минпромторге, уже с прошлого года мощности российских производителей превышают заявленные Минэкономразвития потребности.

По данным «Автостата», продажи новых автобусов всех сегментов в стране за первые семь месяцев выросли год к году на 0,4%, до 5,05 тыс. штук. Впрочем, в июле динамика негативная: снижение рынка на 22%, до 677 штук. В лидерах продаж — автобусы «ПАЗ», «ЛиАЗ», «КамАЗ», китайский Yutong и «НефАЗ». В 2025 году, согласно «Автостату», в стране было продано 12,9 тыс. новых автобусов. Партнер SBS Дмитрий Бабанский ожидает, что в 2026 году их реализация будет на уровне прошлого года или покажет очень сдержанный рост. «Причина в том, что логика рынка сместилась: многие компании сейчас фокусируются не на масштабном обновлении парков, а на продлении ресурса существующей техники, ремонте и сервисе»,— поясняет он. Динамика внутри рынка разнородная, полагает эксперт: городской сегмент растет (за счет федеральных и региональных программ обновления транспорта, льготного лизинга), а пригородный и туристический — проседает.

В прошлом году рынок туристических автобусов в России, согласно оценке «Соллерса», составил порядка 1,9 тыс. штук. «В этом году ожидается сохранение данного показателя либо его незначительное снижение»,— прогнозируют в компании. При этом доля российских производителей в сегменте в 2026 году, вероятно, вырастет, считает собеседник “Ъ”. В частности, в «Волгабасе» рассказали о планах нарастить выпуск туристических автобусов. «В 2025 году объем производства автобусов был ограниченным, поскольку основной акцент сделан на подготовке запуска совместного проекта с Yutong»,— поясняют в компании.

Мария Климова