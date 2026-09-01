Возможности самооценки

«Мы — в рынке» — так часто говорит о себе бизнес, однако доказать это не так просто. Финансовому директору, налоговому или закупочному подразделению нужен не лозунг, а понятный рыночный ориентир, чтобы увидеть свое положение относительно других компаний, оценить риски и принимать решения на основе данных, а не ощущений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тарас Скворцов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Тарас Скворцов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

ОКВЭД — удобная отправная точка для такого анализа, но он не всегда точно показывает, на чем компания реально зарабатывает. Поэтому отбор только по отраслевому коду может объединить в одной выборке компании с разными бизнес-моделями и в итоге дать неверный рыночный ориентир.

Решение есть

Традиционно такой анализ требует значительных трудозатрат. Специалистам необходимо определить критерии сопоставимости, найти потенциально сопоставимые компании, проверить их реальную деятельность, собрать и очистить финансовые данные. При этом важно исключить компании, не соответствующие методологии, рассчитать статистические показатели и рыночные интервалы, а также подготовить материалы для внутреннего согласования или налогового контроля.

Для того чтобы решить эти задачи, «Сбер» запустил цифровой сервис «Аналитика рентабельности рынка» для поиска сопоставимых компаний, анализа их финансовых показателей и расчета рыночных интервалов рентабельности. Продукт помогает ответить на практический вопрос: соответствует ли рентабельность компании, отдельного направления или сделки рыночному уровню и какими данными это можно подтвердить.

В основе продукта — собственные алгоритмы сбора, очистки, нормализации и обработки корпоративных данных. Среди ключевых элементов решения — более 40 регулярно обновляемых источников данных и массив данных более чем по 12 тыс. компаний в текущем контуре продукта. Подбор сопоставимых компаний происходит с учетом отраслевой специализации и требований российского налогового законодательства. Выводы основаны на расчете рыночных интервалов рентабельности и статистических показателей, а также расширенном наборе данных.

Для обогащения данных используются не только финансовые и регистрационные сведения, но и информация с сайтов компаний, из закупочной документации, судебных решений и других открытых источников. Это позволяет оценивать не только формальную отраслевую принадлежность, но и фактический характер деятельности организации.

Как этот инструмент работает на практике? Например, компании нужно понять, насколько рыночной является рентабельность сделки по разработке программного обеспечения. Для анализа надо подобрать независимые компании, которые зарабатывают на похожей деятельности, и сравнить их показатели. Но как сделать релевантную выборку? Обычно поиск начинается с ОКВЭД, но одинаковый код еще не означает одинаковый бизнес. Одна компания может заниматься заказной разработкой, а другая — в основном продавать лицензии или собственные программные продукты.

В одном из исследований «Сбера» мы сначала сформировали выборку по стандартным критериям, а затем отдельно проверили, на чем эти компании фактически зарабатывают. После того как в выборке остались компании с действительно похожей деятельностью, верхняя граница рыночного диапазона изменилась более чем на 15%. Разница существенная: результат зависит не только от финансовых данных, но и от того, кого именно мы берем для сравнения.

Методология расчетов

Ключевое отличие продукта заключается в сочетании методологии, данных и готового пользовательского сценария. В первую очередь это многолетний опыт «Сбера» в области анализа рыночных цен, рентабельности и трансфертного ценообразования.

Важно, что пользователь получает не просто перечень компаний и набор финансовых показателей. В продукте представлены описания фактической деятельности, ссылки на первоисточники и подтверждающие материалы. Это сокращает необходимость вручную изучать сайты и документы каждой потенциально сопоставимой компании. Сервис позволяет пройти весь путь — от постановки критериев до готового результата — внутри одного цифрового решения. Пользователю не требуется дополнительно сводить данные в Excel, самостоятельно рассчитывать интервалы и оформлять итоговые материалы.

Хотя первоначально продукт создавался для задач налоговой функции и трансфертного ценообразования, его область применения шире. Налоговым подразделениям сервис может быть полезен для оценки налоговых рисков и подготовки обоснований, подразделениям ценообразования — для определения целевой маржинальности, закупкам — для проверки условий сделок. Преимущество для инвестиционных подразделений — в том, что можно оценить проекты или компании для потенциальных сделок M&A. Безусловно, не менее важно — оценить свои рыночные позиции и показатели в сравнении с рыночными ориентирами и конкурентами.

Ожидаемый бизнес-эффект

Подготовка полноценного анализа рентабельности традиционным способом может занимать несколько рабочих дней. В сервисе «Аналитика рентабельности рынка» основные операции — поиск компаний, применение фильтров, анализ показателей и расчет интервала — выполняются за несколько минут. Таким образом, появляется реальная возможность значительно сократить время между постановкой аналитической задачи и получением результата. Одновременно сокращается объем ручной работы при подготовке материалов для налогового контроля, внутренних согласований и исследований. Единая логика отбора компаний и расчета показателей также снижает риск технических и методологических ошибок. Такая аналитика помогает сравнивать отдельные направления бизнеса и видеть, где рентабельность заметно отличается от рыночных ориентиров.

Данные и технологическое ядро

В рамках развития продукта мы планируем дополнить количественные данные качественной экспертизой и сформировать библиотеку готовых рыночных исследований по наиболее востребованным отраслям и направлениям.

Такие исследования должны объединять анализ финансовых показателей компаний, описание рыночной и отраслевой специфики, методологию формирования выборки, рассчитанные интервалы рентабельности и профессиональную интерпретацию полученных результатов. В результате пользователь сможет получить готовое исследование по выбранной теме непосредственно в продукте — фактически «по клику», без запуска отдельного длительного консультационного проекта.

Что дальше

Мы намерены постоянно расширять возможности сервиса. В частности, сформировать интеллектуальный интерфейс, в котором пользователь сможет сформулировать задачу обычным языком — например, «Подберите сопоставимые компании для российского дистрибутора промышленного оборудования и рассчитайте рыночный интервал рентабельности». ИИ-агент сможет помочь уточнить параметры задачи, подобрать сопоставимые компании, провести расчеты и собрать итоговый результат. При этом принципиально важно, чтобы выводы модели основывались на проверенных, структурированных данных. Таким образом, «Аналитика рентабельности рынка» станет не только аналитическим сервисом, но и инфраструктурной основой для дальнейшей автоматизации финансовой и налоговой аналитики.