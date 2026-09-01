Парадоксы инновационного сервиса

Грузовладельцы и операторы грузовых вагонов возлагают большие надежды на восстановление погрузки, которое наметилось во второй половине текущего года. Но затяжной период стагнации рынка в условиях отрицательной рентабельности может не позволить им воспользоваться хорошей конъюнктурой. Рост цен на запчасти и услуги по обслуживанию инновационных грузовых вагонов, доказавших свои преимущества в работе на Восточном полигоне, может еще сильнее подорвать экономику операторов и их клиентов. Участники рынка убеждены, что только свободная конкуренция может стабилизировать ситуацию в отрасли, и просят власти обратить внимание на проблемы рынка вагоноремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

От кризиса до кризиса

Рынок грузовых железнодорожных перевозок — один из ключевых элементов устойчивости российской экономики, обеспечивающий важнейшие статьи доходов бюджета, прежде всего связанных с экспортом продукции отечественной промышленности. Между тем здесь тесно переплетены интересы грузоотправителей, перевозчиков, владельцев транспортной инфраструктуры, производителей подвижного состава, а также многочисленных сервисных предприятий, без которых этот рынок не сможет функционировать.

Бурное развитие вагоностроительной промышленности, во многом ставшее результатом последовательной поддержки государства, привело к острому кризису перепроизводства грузового подвижного состава. Общий объем сошедших с заводских конвейеров вагонов кратно превысил технические возможности инфраструктуры магистральных путей и станций, причем наиболее остро это сказалось на работе Восточного полигона российских железных дорог.

Следует отметить, что кризис профицита грузовых вагонов далеко не первый в истории железнодорожного транспорта постсоветской России. В 2014–2015 годах рынок также столкнулся с аномальным избытком подвижного состава, когда количество рабочего парка превысило 1 млн вагонов различных типов, что стало неподъемной нагрузкой на инфраструктуру. Но в тот момент отрасль решала другую принципиальную задачу: избавляясь от рудиментов командно-административной экономической системы, приводивших к хроническому дефициту грузовых вагонов, транспортные власти решились на привлечение частных инвестиций в подвижной состав. Результат превзошел все самые оптимистичные ожидания: за десять лет с начала структурной реформы в начале 2000-х годов бизнес вложил десятки миллиардов долларов в грузовой парк, погрузка на железнодорожный транспорт начала стремительно расти, а вагоностроительные заводы были в буквальном смысле спасены от неминуемой гибели, получив невиданные объемы заказов на производство новой техники.

Самостоятельно справиться с возникшим кризисом перепроизводства вагонов рынок так и не смог. Единственным решением этой проблемы стало принятие Минпромторгом нового технического регламента, согласно которому произведенные грузовые вагоны до начала реформы были просто-напросто запрещены к эксплуатации. В результате около 300 тыс. грузовых вагонов, находящихся в собственности операторов подвижного состава, были списаны и порезаны на металлолом. Собственники этих вагонов зафиксировали колоссальные убытки, но рынок в целом устоял благодаря накопленной прибыли в предыдущие годы. Между тем целительное «кровопускание» позволило железной дороге восстановить свою работоспособность и получить столь важную передышку — до следующего кризиса.

Инновационное наводнение

Было бы несправедливо сказать, что рынок «ничему не научился» после такого сильного удара. Осознав неминуемость колебаний спроса в условиях рыночной конкуренции, вагоностроительные заводы всерьез занялись повышением качества и улучшением потребительских свойств выпускаемой продукции. На рынке появились инновационные модели подвижного состава, позволяющие перевозить больше груза в одном вагоне, что крайне позитивно влияет на провозную способность инфраструктуры без необходимости увеличения пропускной: при использовании вагонов повышенной грузоподъемности при том же объеме поездной работы железная дорога перевозит больше грузов, а значит, и растет ее эффективность для экономики. Более того, у вагонов новых моделей существенно увеличился назначенный срок службы (с 22 до 30 лет), а также срок гарантированного межремонтного пробега (восемь лет, или 500 тыс. км), что повысило привлекательность такой техники для коммерческих эксплуатантов.

Операторы поверили вагоностроителям, и рынок стал наводняться новыми грузовыми вагонами с улучшенными коммерческими и эксплуатационными характеристиками, которые, несмотря на опасения покупателей «инновации», в целом были подтверждены в реальной эксплуатации. За прошедшее с тех пор десятилетие доля грузовых вагонов на тележках с повышенной осевой нагрузкой 25 тс выросла с 2% до примерно 20% в общем парке, а в объеме ежегодного выпуска новых вагонов вплотную приблизилась к 30%. В наиболее массовом сегменте подвижного состава — универсальных полувагонов — этот процент уже в 2025 году превышал 40%, в объеме производства составлял от 58% до 83% в зависимости от конкретного завода.

Производство инновационной техники освоили четыре вагоностроительных завода, каждый из которых выпустил собственную модель ходовой части с повышенной осевой нагрузкой. Так, Тихвинский вагоностроительный завод адаптировал под колею 1520 мм тележку Barber американской корпорации Wabtec, государственный Уралвагонзавод и входящее в него Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения разработали собственную модель, «Алтайвагон» с 2019 года выпускает модернизированную тележку 18–900, созданную коломенским ВНИКТИ (входит в РЖД), а группа «РМ Рейл» в 2023 году выпустила собственную инновационную тележку с осевой нагрузкой до 30 тс. Их конструкции принципиально отличаются друг от друга, хотя изначально профильные чиновники обещали, что после накопления достаточного опыта эксплуатации в России будет выбрана только одна модель, которая и станет базой для общего стандарта инновационного парка. Это, в свою очередь, должно было создать условия для свободной конкуренции между производителями, причем покупатели смогли бы выбирать между технически идентичными изделиями, ориентируясь на их качество и цену.

Предательская конъюнктура

Однако этот заключительный этап формирования рынка инновационных грузовых вагонов так и не был завершен, и проблема вышла на первый план только сейчас — в разгар очередного кризиса перепроизводства подвижного состава. Общее количество грузовых вагонов уже к 2023 году достигло 1,4 млн единиц, магистральные пути вновь забились порожними вагонами, груженые поезда отставлялись от движения в самых разных местах железнодорожной сети, график движения начал сбиваться, что приводило в панику и железнодорожников, и их клиентов.

В этот раз решить проблему с утилизацией части вагонного парка оказалось невозможно: в России сформировался самый молодой парк в мире, в эксплуатации у операторов оказались только новые и инновационные вагоны, у которых даже наполовину не истек срок полезной службы. Поэтому для исправления ситуации было решено задействовать новые механизмы управления движением на железной дороге. В частности, были установлены новые правила доступа к инфраструктуре, ужесточены требования к выходу новых вагонов на сеть, проведено нормирование перемещения порожних вагонов к станциям погрузки, уточнены правила подачи заявок на перевозку и принят целый ряд других мер.

Несмотря на непопулярность этих решений на рынке и сопротивление операторов, эти жесткие меры дали свои позитивные плоды. Скорость движения поездов постепенно начала расти, «брошенных поездов» стало значительно меньше, и даже вечная проблема инфлированных заявок, когда грузоотправители перестраховывались и отправляли к местам погрузки гораздо больше вагонов, чем было обеспечено грузовой базой, практически сошла на нет. Железная дорога снова «задышала», хотя дополнительных объемов грузов на ней так и не появилось: погрузка вышла в плюс лишь на незначительные 0,5–1%, да и то лишь во втором квартале 2026 года после почти трех лет непрерывного спада.

Экономика отстоя

Между тем для собственников и операторов грузовых вагонов результат этих мер оказался вполне сопоставимым с эффектом от предыдущего кризиса. Сотни тысяч вагонов не превратились в металлолом, но и использовать их для грузоперевозок оказалось невозможно. Более того, их отстой на путях необщего пользования необходимо оплачивать, чем уже воспользовались владельцы таких путей, повысив суточные ставки за аренду мест для отстоя вагонов. Сейчас, когда погрузка в целом начала потихоньку расти, а по некоторым видам грузов, таким как, например, уголь, зерно и удобрения, рыночная конъюнктура располагает к ускоренному вывозу объемов, операторам требуется вернуть в эксплуатацию часть отставленных вагонов, чтобы обеспечить эту грузовую базу подвижным составом.

И тут возникает новая проблема, о которой эксперты и участники рынка хоть и предупреждали заранее, но явно недооценили. Чтобы вывести ранее отставленные от движения вагоны в работу, эксплуатационные регламенты в обязательном порядке требуют провести их техническое обслуживание и ремонт. В то же время за последние три года в период спада погрузки и массового перевода парка в отстой объемы ремонтов существенно сократились. По данным ИПЕМ, по состоянию на начало 2026 года ежемесячные объемы ремонта сократились с 38–39 тыс. вагонов в конце 2024 года до 20–23 тыс. единиц, то есть почти в два раза.

Крупнейшие операторы грузовых вагонов, опрошенные “Ъ”, характеризуют ситуацию на рынке вагоноремонта как сложную и даже парадоксальную. «В ситуации низкой доходности любой собственник, естественно, начинает считать экономику каждого конкретного вагона. Если вагон стоит без работы и при этом у него подходит срок планового ремонта, то возникает вопрос: имеет ли смысл сегодня вкладывать в него значительную сумму, если после выхода из ремонта он снова может оказаться невостребованным?» — недоумевает один из участников рынка. В этой ситуации не исключен вариант, что для обеспечения растущей грузовой базы оператору будет даже выгоднее приобрести новый исправный вагон, чем тратить деньги на ремонт и реабилитацию старого.

«Спад погрузки на сети, переориентация грузовых потоков, вывод в отстой части невостребованного парка вагонов, в основном требующего ремонта, привели к значительному снижению объемов ремонта на вагоноремонтных предприятиях. Как результат вагоноремонтные компании были вынуждены сокращать издержки, в том числе за счет консервации мощностей»,— отмечают в Национальной транспортной компании (НТК, владеет парком около 63 тыс. грузовых вагонов, из которых 45 тыс.— инновационные). В части инновационного парка эффект от сокращения ремонтных мощностей влияния на бизнес пока не оказал, признают в НТК, заявленные производителями сроки межремонтного пробега в целом подтвердились, хотя и здесь не обошлось без сюрпризов. «В отношении вагонов производства Тихвинского вагоностроительного завода появился дополнительный вид ремонта ТР-3, который изначально при приобретении вагонов производителем не озвучивался»,— отметили в компании.

В то же время стоимость услуг ремонтных депо и, что еще заметнее, цены на ключевые запчасти для инновационных тележек выросли значительно, в особенности на литые детали, триангли, цельнокатаные колеса, фрикционный клин. Один из собеседников “Ъ” на операторском рынке отмечает, что с 1 января 2026 года все ремонтные депо в очередной раз проиндексировали свои услуги по ремонту и обслуживанию подвижного состава. По его словам, из-за снижения объемов ремонта вагонов и их востребованности в перевозках «размер индексации цен на деповской ремонт удалось удержать на уровне 5–10%», но в целом рост стоимости услуг ремонтных депо идет опережающими темпами по сравнению с ростом тарифов на грузоперевозки. Так, с 2023 по 2025 год стоимость деповского ремонта стандартного грузового вагона увеличилась на 37%, инновационного — на 39%, стоимость капитального ремонта стандартного полувагона выросла на 133%. «По имеющейся у нас информации, ряд вагоноремонтных компаний уже заявили об индексации стоимости услуг на 2027 год еще на 15%»,— сообщил “Ъ” собеседник в одной из крупных транспортных компаний. Это означает, что ситуация на операторском рынке выглядит даже хуже, чем после кризиса 2014–2015 годов, когда часть вагонов просто списали: эксплуатационные издержки постоянно растут, но накопленной прибыли прошлых лет для их покрытия у операторов уже нет.

Петля расходов затягивается

Во второй половине года, когда погрузка на железной дороге начала показывать осторожное восстановление, грузовладельцы надеются на продолжение этого спасительного тренда. Операторы, в свою очередь, начали активнее выводить свои вагоны из отстоя, что видно и по объемам ремонта. Уже в апреле объемы плановых ремонтов грузовых вагонов в среднем выросли на 50% к уровню начала года, до 30 тыс. единиц. Озвучивая эти цифры, замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук предупредил, что операторы вынуждены увеличивать объемы ремонтов, чтобы не остаться без исправного парка при увеличении погрузки, но все это происходит «на фоне низких ставок аренды и предоставления вагонов, не покрывающих издержек их владельцев».

Ожидать синхронного снижения цен на услуги вагоноремонтных депо и запчасти не стоит, отмечают участники рынка. «Ремонтное предприятие — это не только здание самого депо и железнодорожные пути. Это люди, оборудование, компетенции, оборотный капитал, запасы деталей и стабильная производственная программа. Если предприятие длительное время работает с низкой загрузкой, оно сокращает сменность, персонал, закупки и инвестиции. Восстановить все это за месяц невозможно»,— сетует один из собеседников “Ъ” в крупной операторской компании, добавляя, что эта проблема особенно чувствительна в Сибири и на Дальнем Востоке.

Еще более рельефно ситуация выглядит в контексте ремонта и обслуживания инновационных вагонов, у большинства которых как раз заканчивается тот самый «увеличенный срок межремонтного пробега». В распоряжении “Ъ” оказалась копия обращения одного из крупных операторов в Минпромторг, в котором компания жалуется на «неконтролируемый рост стоимости запчастей» для инновационных вагонов. Основной причиной в компании называют отсутствие рыночной конкуренции между вагоностроителями, потому что каждый из них создал собственную закрытую, а потому непрозрачную систему производства вагонов и продажи запасных частей. В тексте обращения говорится о том, что заводы защитили свои ноу-хау патентами, что позволило им стать «абсолютными монополистами» в производстве и продаже ключевых узлов и деталей для инновационных вагонов, а ремонтная документация строго регламентирует производственные процессы, причем в некоторых случаях она обязывает заменять, а не ремонтировать наиболее дорогостоящие элементы конструкции инновационных тележек вне зависимости от их технического состояния.

Качество имеет цену

По информации “Ъ”, в ответ на это обращение Минпромторг направил без корректив позицию самих вагоностроительных предприятий, которые в корне не согласились с такой постановкой вопроса. Исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов в беседе с “Ъ” подтвердил оценки операторов в отношении упадка в отрасли вагоноремонта из-за снижения объемов заказов, но значительный рост цен на услуги ремонта он опровергает. Ссылаясь на данные того же ИПЕМ, он подчеркнул, что «цены на ремонт в 2026 году показали умеренный рост на 5%, на некоторых направлениях ремонта — до 10%». «Опасения участников рынка на счет роста стоимости ремонта на уровне 15–20% по факту не подтвердились»,— добавил он.

Стоимость услуг по ремонту инновационных вагонов Евгений Семенов назвал «абсолютно стабильной», заявив, что в текущем году она «практически не менялась». Кроме того, он обратил внимание на то, что порядок техобслуживания инновационных и типовых вагонов различается принципиально. «Типовой вагон за три года проходит в среднем два текущих отцепочных ремонта и один деповской ремонт. Инновационный за тот же период уходит в текущий ремонт всего один раз, а деповской ремонт ему вообще не требуется,— рассказал исполнительный директор ОВС.— В итоге обслуживание инновационного подвижного состава выгоднее для собственника: около 560 руб. в сутки против 700 руб. в сутки у типового вагона».

Сама цена ремонта инновационного вагона полностью обоснована установкой новых качественных запчастей и жесткими сроками гарантийной ответственности между ремонтами, отмечает Евгений Семенов. «Что касается корреляции цен с типовыми вагонами, то здесь хочется задать встречный вопрос: а коррелируют ли ставка оперирования, цена самого вагона, срок его службы, межремонтный интервал и сроки гарантии? Ответ очевиден. Это принципиально разные модели вагонов, с разной структурой доходов и расходов, приводящей к более высоким финансовым результатам»,— резюмировал он позицию вагоностроителей.

В поисках прозрачности

Опрошенные “Ъ” операторские компании, длительное время эксплуатирующие инновационные вагоны, в своих расчетах расходятся в оценках с вагоностроителями. Они считают, что, если сравнивать эффективность инновационных вагонов со стандартными на горизонте восьми лет и более, аналитика будет более объективной. По их словам, при таком подходе суммарные затраты на содержание вагона с учетом роста стоимости деталей, дополнительных видов ремонта, таких как ТР-3, и прочих расходов у инновационных тележек окажутся выше, чем у вагонов «типовых» конструкций.

Вопросы ценообразования на запчасти для инновационных вагонов недостаточно прозрачны для клиентов, чтобы иметь достаточный маневр при переговорах о стоимости услуг ремонта. В НТК убеждены, что в России «необходимо пересмотреть влияние и заводов-изготовителей на рынок ремонта грузовых вагонов, предусмотреть установление прозрачных правил аккредитации и лицензирования вагоноремонтных предприятий, увеличить количество производителей и поставщиков запасных частей для инновационных вагонов».

В компании считают, что необходимо вернуться к изначальной идее выбора унифицированной модели инновационного вагона, которую смогут производить все вагоностроители. «Только свободная конкуренция производителей и возможность выбора для покупателей могут обеспечить справедливую цену и сбалансировать интересы всех участников перевозочного процесса. В противном случае продолжится порочная практика перекладывания издержек на грузоотправителей, которые и без того вынуждены действовать в сложных условиях рыночной конъюнктуры и санкционного давления»,— убеждены в НТК.

«Прозрачность ценообразования — это не требование сделать все комплектующие дешевыми, мы же понимаем, что технологически сложная деталь объективно может стоить дороже,— поясняет ситуацию еще один участник рынка.— Вопрос в другом: должна существовать возможность проверить экономическую обоснованность цены и должна существовать конкурентная альтернатива». По мнению собеседника “Ъ”, рынок должен двигаться к унификации требований, расширению количества квалифицированных поставщиков и развитию независимых сервисных центров. «При сохранении требований безопасности — а в железнодорожной отрасли это безусловный приоритет — нельзя допускать ситуации, когда технологическая уникальность автоматически превращается в закрытый рынок обслуживания»,— резюмирует он.

Виталий Козарин