Дальневосточные грузы взмыли в небо

При стабильной ситуации с авиаперевозками в целом по России есть регион, показывающий в этом сегменте активный рост. Это Дальний Восток, где входящий грузопоток в основные аэропорты в январе—июле увеличился на 29% с точки зрения количества заказов и на 17% — в тоннаже. Основными драйверами роста участники рынка называют развитие электронной коммерции и рост присутствия в регионе крупных игроков этого рынка, стимулирующие развитие инфраструктуры под обработку увеличившегося грузопотока — как, например, происходит в Магадане, лидере по темпам роста входящего грузопотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Объем грузовых авиаперевозок в первом полугодии 2026 года не изменился относительно того же периода 2025 года, составив 202 тыс. тонн. При этом международный сегмент вырос на 8,4%, до 66 тыс. тонн, увеличив свою долю с 30% на конец 2025 года до 33%, а внутрироссийский — упал на 3,6%, до 136 тыс. тонн (67% от всего объема). Такая динамика стала закономерным следствием смены логистических векторов. После спада, вызванного сложностями с внешними связями, рынок начал восстанавливаться за счет укрепления экономики со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом стабильный показатель не означает статичности: спрос перераспределяется по ключевым маршрутам. Ярким примером служит восточное направление — по данным «Деловых Линий», в 2026 году спрос на авиадоставку на Дальний Восток увеличился на 29% и на 17% — в тоннаже. Основной грузовой поток формируют крупнейшие центры: из Москвы в города Дальнего Востока отправляют на 64% больше заказов (+35% в тоннаже), из Санкт-Петербурга — на 2% больше заказов, хотя их общий вес не изменился.

Рост спроса на авиаперевозки в аэропорты Дальнего Востока в России обусловлен прежде всего увеличением потока товаров электронной коммерции в этот регион, рассказал “Ъ” руководитель службы внешних коммуникаций «Новапорт Холдинга» Алексей Меркулов. Положительная динамика достигается за счет реализации регулярных грузовых программ, обеспеченных чартерными рейсами таких российских грузовых авиакомпаний, как S7 Cargo, «Авиастар-Ту», Sky Gates. «В настоящий момент основными авиационными маршрутами доставки товаров являются: Москва—Магадан, Москва—Петропавловск-Камчатский, Хабаровск—Южно-Сахалинск»,— сообщает господин Меркулов.

Согласно данным Транспортной клиринговой палаты, рассказывает он, по итогам первого полугодия существенный и стабильный прирост тоннажа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрируют следующие аэропорты: Хабаровск (рост на 29,4%), Магадан (рост на 24,7%), Петропавловск-Камчатский (рост на 23,5%). Южно-Сахалинск также показывает положительную динамику (плюс 3,8%).

Среди дальневосточных городов максимальный рост по входящему грузопотоку показал Магадан, отмечают в «Деловых Линиях». Благодаря открытию в этом городе офиса грузоперевозчика отправки по этому направлению утроились, а суммарный тоннаж увеличился более чем в 1,5 раза (на 51%). Развитие грузовой инфраструктуры в Магадане также может поддержать дальнейший рост этого направления. Как отмечают в «Новапорт Холдинге», в сентябре в аэропорту Магадана планируется запуск грузового терминала, созданного в результате модернизации старого пассажирского. При этом аэропорт получает возможность развивать грузовую программу: вести переговоры с новыми авиаперевозчиками, расширять грузовую сеть, развивать сервисы для малого и среднего бизнеса и онлайн-торговли, а также формировать мультимодальные схемы доставки. «В перспективе это позволяет рассматривать Магадан не только как конечную точку доставки грузов в регион, но и как распределительный узел для грузопотоков на Северо-Востоке и в других регионах Дальнего Востока,— поясняют в "Новапорт Холдинге".— А самое главное — проект должен стать одним из инструментов повышения устойчивости экономики Магаданской области».

Высокие темпы демонстрируют и другие города. Так, по данным «Деловых Линий», сильный спрос показал и город Талакан. «Отправки на это направление участились почти в 2,5 раза (на 142%), а тоннаж увеличился на 76%,— поясняют в группе компаний.— Мы связываем это с развитием сырьевой добычи, а также необходимостью снабжение области». Замыкает топ-3 Якутск. Отправки в его аэропорт увеличились на 130%, а тоннаж — на 60%. В «Деловых Линиях» рост связывают со спецификой региона и работой зимних переправ, или зимников. Четвертое место занимает Мирный с увеличением входящего грузопотока почти в 1,5 раза (на 47%). Рост тоннажа составляет 24% и также обусловлен развитием сырьевой добычи. На пятом месте Анадырь с ростом отправок на 28% и тоннажа — почти вдвое (на 93%).

Если говорить об исходящем грузопотоке, то, как подсчитали в группе компаний, на первом месте Владивосток. За ним следуют Хабаровск и Благовещенск, заслуживающий отдельного внимания как пункт входа китайского импорта товаров в РФ. Рост грузопотока из Благовещенска в количестве заказов составил 27%, а грузопоток вырос на 48%. Закрывают топ-5 Южно-Сахалинск и Якутск. Отправки из Южно-Сахалинска выросли почти вдвое (89%), а грузопоток вырос на 73%. Якутск вырос в исходящих отправках на 39%, а в тоннаже — на 18%.

«Для удаленных территорий доставка по воздуху остается востребованным способом перевозки, позволяющим оперативно доставлять необходимые товары и обеспечивать стабильность грузопотоков. Мы ожидаем сохранения интереса и продолжим развивать направление перевозок на Дальний Восток. В рамках этой стратегии мы открыли офис в аэропорту Благовещенска»,— рассказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Позитивные тренды рынка разделяют и другие игроки. S7 сообщили “Ъ”, что ожидают: уровень роста объема перевозок будет не меньше показателей прошлого года. «Этому способствует рост сегмента электронной коммерции»,— пояснили в компании.

Тенденцию подтверждают и в «Новапорт Холдинге». «Дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок авиатранспортом в Дальневосточный регион напрямую зависит от расширения сети присутствия крупных игроков рынка товаров электронной торговли в этом регионе, переориентирования и развития их логистических маршрутов, модернизации складской инфраструктуры и строительства новых логистических комплексов»,— уточнили в компании.

В целом рост авиаперевозок на Дальний Восток поддерживается сразу несколькими факторами — развитием электронной торговли, сырьевых проектов и расширением логистической инфраструктуры. При сохранении этой динамики авиадоставка может стать еще более значимой частью грузовой логистики региона, а новые терминалы и маршруты — обеспечить дальнейший рост грузопотока.

Наталья Семашко