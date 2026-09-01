Дальний Восток ждет капитала

К августу 2026 года объем инвестиций по проектам с господдержкой в экономику Дальнего Востока составил 6,8 трлн руб. Однако для достижения целевого показателя в 12 трлн руб. к 2030 году региону необходимо почти удвоить эту сумму. Задача выглядит достижимой: сегодня там реализуется 3 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 15,9 трлн руб. Для ускорения развития предстоит большая работа в энергетике, логистике и кадровой сфере. При этом действующие преференции (нулевые налоги, льготы по НДПИ, свободная таможенная зона, инфраструктура территории опережающего развития (ТОР)) уже соответствуют лучшим практикам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и делают регион привлекательным для инвесторов, в том числе международных.

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Задачи высокого уровня

По поручению президента Владимира Путина объем накопленных внебюджетных инвестиций в Дальневосточной федеральный округ (ДФО) за 2015–2030 годы должен составить 12 трлн руб. По состоянию на август 2026 года регион привлек 6,8 трлн руб., что означает необходимость удвоить результат за оставшиеся пять лет, отмечает заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Кирилл Каменев. По его словам, результат вполне достижим — в прошлом году объем инвестиций на Дальнем Востоке вдвое превысил значение десятилетней давности в реальном выражении.

По итогам 2025 года инвесторы ДФО направили в основной капитал 4,3 трлн руб., по данным Росстата (10% от общего показателя по стране, 42,6 трлн руб.). В целом в 2015–2025 годах дальневосточные компании вложили в основной капитал 24,6 трлн руб. Из них 6,2 трлн руб., или четверть этой суммы, пришлись на проекты с господдержкой. Регионы—лидеры по инвестициям за 11 лет — Якутия, Амурская область и Хабаровский край. На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ.

Всего по состоянию на август 2026 года благодаря мерам господдержки — ТОР, свободному порту Владивосток, АЗРФ, инфраструктурной поддержке и льготному финансированию ВЭБ.РФ и иным инструментам — на территории ДФО реализуется 3 тыс. инвестпроектов. Объем заявленных вложений по заключенным соглашениям составляет 15,9 трлн руб. Инвесторы уже направили на эти цели 6,8 трлн руб.

Смена парадигмы

Главное преимущество Дальнего Востока — «географическое расположение на стыке российской ресурсной базы и азиатского спроса», подчеркивает Кирилл Каменев. Регион развивается благодаря адаптивной системе мер помощи бизнесу, включающей нулевые налоги, льготы по НДПИ, свободную таможенную зону и привлечение иностранной рабочей силы без квот. Меры господдержки постоянно совершенствуются, рассказывает эксперт. Так, в 2026 году запустили механизм международных территорий опережающего развития — новый инструмент ведения совместных проектов с партнерами из дружественных стран. Их основная задача — развитие производств с высокой добавленной стоимостью и привлечение крупных иностранных инвестиций в экономику ДФО.

Однако достижение целевых 12 трлн руб. требует не просто сохранения, а наращивания динамики, поскольку региону необходимо привлечь оставшиеся 5,2 трлн руб. в условиях ужесточающейся конкуренции за капитал и инфраструктурных ограничений. Инвестиционную привлекательность ДФО сегодня определяют не только налоговые льготы, но и способность обеспечивать предсказуемость условий реализации проектов, что становится критическим фактором для частных и иностранных инвесторов. Новым этапом в развитии преференциального режима станет создание единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики в 2027 году. Резидентами смогут стать новые проекты с инвестициями не менее 5 млн руб. Для действующих резидентов условия сохранятся.

Интерес частных фондов к средне- и долгосрочным проектам на Дальнем Востоке возвращают также снижение ключевой ставки ЦБ с 21% до 14% и падение доходности по депозитам. По словам Кирилла Каменева, КРДВ получает все больше обращений от частных фондов с запросом на подбор вариантов инвестирования как в уже существующие проекты, так и в greenfield-стадию. Дополнительным источником инвестиций выступают иностранные партнеры, для которых создали специальные режимы МТОР с расширенными гарантиями.

Сейчас регион переходит от налоговых льгот как основного драйвера к комплексной экосистеме, где преференции дополняют инфраструктура, кадры и географические преимущества. Директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина отмечает, что «для иностранных партнеров важным является не только наличие льгот, но и последующая стабильность в реализации проектов, практическая исполнимость обязательств, возможность защиты инвестиций и репатриации прибыли». Важным драйвером, по словам эксперта, становятся федеральные инфраструктурные вложения, а также «разворот на Восток» и развитие отношений со странами АТР.

Инфраструктурный мультипликатор

Инвестиционный рост невозможен без преодоления инфраструктурных ограничений, прежде всего энергодефицита, отмечают в КРДВ. Самый актуальный вопрос сегодня — дефицит электрической и тепловой мощности, а также газоснабжение. Рост электропотребления на Дальнем Востоке за пять лет составил 21% (почти в два раза выше среднего по России — 12%). К 2030 году ожидается рост еще на 30%. Потребность только по верифицированным инвестпроектам, которые еще не учли в программе развития энергосистемы, составляет 3,3 ГВт мощности к 2030 году.

Как предупреждает директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин, «проект может получить землю, разрешения и налоговые льготы, но столкнуться с нехваткой электрической мощности, железнодорожной пропускной способности или работников уже на стадии реализации». Синхронизация инвестиционных планов с инфраструктурными программами является обязательным условием достижения целевых показателей, поскольку без устранения узких мест даже самые привлекательные преференции не обеспечат ввод объектов в эксплуатацию в запланированные сроки.

План решения проблемы с четкими сроками в ДФО уже утвердили и реализуют: идет полная инвентаризация инвестпроектов для актуализации систем энерго- и газоснабжения макрорегиона. Согласно программе развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2050 года, к 2030 году необходимо построить 8,3 ГВт новой генерации (включая такие флагманы, как Забайкальская ТЭС на 1050 МВт, Сахалинская ГРЭС-2 на 280 МВт, продление ресурсов Якутской ГРЭС и Артемовской ТЭЦ) и более 6 тыс. км новых электросетей. К 2036 году объем новой генерации должен достичь 12,8 ГВт, а протяженность сетей — 10 тыс. км. Параллельно расширяют провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн тонн и создают дополнительные портовые мощности объемом 136 млн тонн.

Ключевой актив

Демография при этом остается самым острым барьером развития — кадровый дефицит в ДФО оценивается примерно в 50 тыс. человек. При этом финансирование науки составляет около 0,2% ВРП, что в пять раз ниже среднероссийского уровня и повышает риски развития высокотехнологичных производств и глубокой переработки, отмечает Вадим Аникин. По его словам, сохранение населения на уровне не менее 7,86 млн человек требует не только создания рабочих мест, но и обеспечения качественного жилья, медицины, образования и городской среды.

Без решения этих задач демографические и технологические цели останутся недостижимыми. «Инвестор может получить землю, льготы, деньги, но столкнуться с нехваткой людей на местах», поэтому проблему решают системно, чтобы «человек, приехавший работать на новый завод, нашел жилье, жил в комфортных условиях, имел возможность продолжить образование», говорит Кирилл Каменев.

Снять барьеры

Преференциальные режимы Дальнего Востока соответствуют лучшим мировым практикам стран АТР, включая Китай, Южную Корею и Таиланд, и это делает регион привлекательным в глазах инвесторов, причем не только российских. Сдерживающими развитие факторами, кроме энергодефицита и демографии, являются достаточно высокая стоимость капитала и ограниченный доступ к долгосрочному финансированию, полагает Наталья Никитина. Для ДФО, где проекты, как правило, требуют больших первоначальных вложений в инфраструктуру и имеют длинный срок окупаемости, это особенно чувствительно. Логистические барьеры, в том числе большие расстояния, высокая стоимость перевозок, зависимость от отдельных транспортных коридоров, также влияют на реализацию проектов.

Одной из ключевых задач ДФО является дальнейшее совершенствование преференциальных режимов, полагает Наталья Никитина, и работа над этим ведется. Иностранные партнеры из дружественных юрисдикций также проявляют интерес к инструментам господдержки, указывает эксперт. «Однако для них важным является не только наличие льгот, но и последующая стабильность в реализации проектов, практическая исполнимость обязательств, возможность защиты инвестиций и репатриации прибыли, а также оценка санкционных ограничений и рисков»,— говорит она.

Устойчивое развитие региона требует постоянной донастройки инструментов под меняющиеся условия. Поэтому масштабирование успешных практик должно сопровождаться фокусом на качественных показателях роста, превращая природные и географические преимущества в основу для долгосрочного процветания региона.

Анна Королева