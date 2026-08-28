«Лучшими признаны Marriott Bonvoy, Hilton Honors, World of Hyatt и Accor’s All»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: thehouseonsathorn Фото: thehouseonsathorn

Loyalty Juggernaut появился в Кремниевой долине в 2015-м. Платформа в том числе изучает программы лояльности и помогает их создавать правильно. Летом она выпустила гид по самым лучшим системам бонусов и скидок люксовых отелей. Оценивали их по следующим параметрам: как копятся балы и определяется уровень участника, как программы помогают узнаваемости бренда и что предлагают, помимо бронирования отеля (речь о партнерских привилегиях и способах потратить накопленные баллы). Лучшими были признаны Marriott Bonvoy, Hilton Honors, World of Hyatt и Accor’s All.

В хорошей программе лояльности, как считают исследователи, пользователь должен легко объяснять систему набора баллов одним предложением, а сама ее экосистема должна быть устроена так, чтобы клиенту хотелось чаще между путешествиями заходить на онлайн-страницу.

Bonboy отметили в числе лучших в том числе за то, что программа дает доступ к самой большой коллекции отелей среди сетей, у нее много авиапартнеров, а баллы можно потратить множеством способов, включая покупку товаров на маркетплейсе.

Hilton Honors выделили за то, что условия позволяют переводить и объединять баллы, докупать их за деньги, а предложение пятой бесплатной ночи увеличивает количество длинных бронирований.

World of Hyatt оригинален тем, что для участников есть фиксированные, а не динамические, как у большинства конкурентов, рейты, что дает больше прозрачности и веса в глазах пользователя баллам и их накапливанию. Еще один плюс — если вы оплачиваете своими баллами номер другому человеку, то на него распространяются и все привилегии, согласно вашему статусу в программе.

Анна Минакова