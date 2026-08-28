Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louise Delmotte / AP Фото: Louise Delmotte / AP

Чем скорее осень, тем больше шансов, что на классических морских курортах начнут редеть толпы туристов, а отели пойдут на смягчение условий. Но не всем хочется проводить отпуск «как обычно». Один из альтернативных вариантов — увлечься «момидзи-гари», японской традицией любования красными и золотыми кленами, по значимости в культуре сравнимой с весенним созерцанием цветов (прежде всего, сакуры).

Осенняя листва на Хоккайдо появляется уже в сентябре, местные прибрежные города отличаются красивым сочетанием лиственниц, кленов и пара из-за вулканической активности. Еще одна популярная локация в этот период — город Никко к северу от Токио, сам по себе объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там в центре внимания озеро глубиной 161 м, обрамленное горными склонами, по утрам над которым часто держится туманная дымка.

Ближе к ноябрю-декабрю листья становятся алыми и в садах Токио. А самым знаменитым регионом для момидзи считается Киото, где тысячи красных кленов окружают местные храмы.

Осенний период — один из пиковых в Японии с точки зрения въездного туризма. В 2025 году иностранцы даже поставили рекорд: в октябре страну посетили 3 млн 980 тыс. человек. Да и в целом в 2025-м японцам удалось принять у себя более 42 млн иностранных гостей — такого не случалось никогда прежде. Траты туристов тоже обновили исторический максимум — 9,5 трлн иен (более $63 млрд).

Россияне, кстати, в этой статистике тоже довольно заметны: Японию в 2025-м посетили вдвое больше туристов из России, чем в 2024-м — всего 195 тыс. В 2026 году ожидают уже более 200 тыс. Что касается цен: если поймать бюджетные авиабилеты, можно уложиться в 130–150 тыс. руб. на человека, туры на неделю с экскурсионной программой обходятся скорее в 200 тыс. руб.

Яна Лубнина