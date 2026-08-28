Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Стив Кунау из Луизианы мучительно завидовал одноклассникам. После уроков они ели гамбургеры и пили молочные коктейли из McDonald's. А он страдал аллергией на лактозу, и гамбургеры с молоком в буквальном смысле не переваривал. Что ж, если нельзя кушать вкусно, будем питаться полезно и всех их переживем, решил Стивен.

После школы он несколько лет экспериментировал на собственной кухне, смешивая соки, фрукты, овощи и зелень — все, что мог съесть без опаски. Наконец, в 1973-м Стивен открыл бар полезных напитков с нескромным названием Smoothie King. Он идеально вписался в эпоху: по Штатам катком катилась волна интереса к ЗОЖ и правильному питанию.

Через несколько дней в Smoothie King стояла очередь, а через пару лет Кунау владел уже целой сетью популярных смузи-баров. В 2012-м он удалился на покой. Лечения от непереносимости лактозы нет по-прежнему. А то бы Кунау уже купил абонемент в McDonald's. Ведь вредное — оно всегда вкуснее.

Павел Шинский