Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

На первой Олимпиаде после Второй мировой войны, в 1948 году, в Лондоне случилось невероятное. На старт вышла мать двоих детей — 30-летняя голландская легкоатлетка Фанни Бланкерс Кун. Многие тогда осуждали спортсменку, но ее решимость — несмотря на общественное мнение, что женщинам следует сосредоточиться на семье, — была поистине революционной. Кроме того, в СМИ постоянно муссировали возраст Фанни. Британский менеджер команды Джек Крамп в интервью New York Times открыто заявил, что она слишком стара, чтобы добиться успеха.

Но то, что произошло потом, заставило весь мир удивляться и рукоплескать.

Бланкерс Кун начала выигрывать одну золотую медаль за другой, показывая при этом невероятные результаты. Например, на 200-метровке Фанни выиграла с отрывом 0,7 с. Это достижение на Олимпиадах до сих пор никто не повторил. На дистанции 80 м с барьерами она взяла верх с олимпийским рекордом. На 100-метровке она тоже была первой, а перед финалом эстафеты 4x100 м Фанни пропала. Потом выяснилось, что она решила сходить в магазин купить дождевик.

Такое самообладание перед стартом мало кто может продемонстрировать.

Надо ли говорить, что эстафету голландские спортсменки выиграли благодаря Фанни, которая после этой победы стала первой в истории Олимпиад женщиной, завоевавшей четыре золотых медали. Фанни Бланкерс Кун окрестили «летучей домохозяйкой». А когда выяснилось, что все эти медали она завоевала на третьем месяце беременности, поклонники спорта вообще чуть с ума не сошли. Так были уничтожены многие предубеждения, которые десятилетиями формировались вокруг женского спорта. А в 1999-м Международная ассоциация легкоатлетических федераций назвала Фанни лучшей спортсменкой XX века.

Владимир Осипов