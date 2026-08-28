«В wellness-индустрии заговорили об антибиохакинге»

Просыпаясь по утрам, они ныряют в ледяную ванну, после — готовят идеально скомбинированный завтрак и идут на тренировку с обязательными замерами уровня кислорода, процента жира и других показателей. Но, кажется, теперь это стало очередной глянцевой картинкой, а маятник качнулся в другую сторону. По крайней мере, в wellness-индустрии заговорили о своеобразном бунте против чрезмерной оптимизации. Или даже антибиохакинге. Показательный пример приводит Business Times.

Один из героев статьи несколько лет отслеживал сон, тренировки, количество выпитого кофе и алкоголя. Постепенно этот контроль стал настолько невыносимым, что он даже начал отказываться от встреч с друзьями, чтобы не нарушать свой идеальный режим. Похожая история — и с фитнес-трекерами. Человек может отлично выспаться, чувствовать себя максимально бодрым, открыть приложение и понять, что спал недостаточно. Парадоксально, что мы придумали технологии, которые должны помогать нам чувствовать свое тело, а в итоге перестали его слышать.

В 2026 году участники Global Wellness Trends даже включили бунт против чрезмерной оптимизации в число заметных. Антибиохакинг при этом не означает отказ от спорта, нормального питания или современных технологий. Но зачем знать свой биологический возраст и превращать каждый прием пищи в математическую задачу? Если ради долголетия приходится так тщательно контролировать каждый свой шаг, возникает резонный вопрос: а когда, собственно, этой жизнью заниматься?

Анна Кулецкая