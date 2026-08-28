Ветеран СВО стал замглавы отдела кадров воронежского правительства
На пост заместителя начальника отдела кадров управления государственной службы и кадров правительства Воронежской области назначен выпускник кадровой программы «Герои земли Воронежской», ветеран СВО Вячеслав Левин. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
замначальника отдела кадров управления госслужбы и кадров правительства Воронежской области Вячеслав Левин
Фото: Правительство Воронежской области
Глава региона отметил, что господин Левин успешно прошел стажировку в рамках программы. Его наставником был первый заместитель губернатора Воронежской области Сергей Трухачев.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что выпускник программы «Герои земли Воронежской», ветеран СВО Игорь Лысенко был назначен заместителем министра труда и занятости населения Воронежской области.