Ветеран СВО стал замглавы отдела кадров воронежского правительства

На пост заместителя начальника отдела кадров управления государственной службы и кадров правительства Воронежской области назначен выпускник кадровой программы «Герои земли Воронежской», ветеран СВО Вячеслав Левин. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран замначальника отдела кадров управления госслужбы и кадров правительства Воронежской области Вячеслав Левин

Фото: Правительство Воронежской области замначальника отдела кадров управления госслужбы и кадров правительства Воронежской области Вячеслав Левин

Фото: Правительство Воронежской области

Глава региона отметил, что господин Левин успешно прошел стажировку в рамках программы. Его наставником был первый заместитель губернатора Воронежской области Сергей Трухачев.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что выпускник программы «Герои земли Воронежской», ветеран СВО Игорь Лысенко был назначен заместителем министра труда и занятости населения Воронежской области.

Мария Свиридова