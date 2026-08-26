Ветеран СВО Игорь Лысенко стал замминистра труда Воронежской области

На пост заместителя министра труда и занятости населения Воронежской области был назначен выпускник программы «Герои земли Воронежской», ветеран СВО Игорь Лысенко. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Лысенко

Фото: Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева Игорь Лысенко

Фото: Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

Господин Гусев отметил, что полковник запаса Игорь Лысенко проходил стажировку в региональном минтруда и «показал глубокое понимание задач и искреннюю включенность в вопросы социальной сферы». В должности замминистра господин Лысенко будет курировать трудоустройство ветеранов спецоперации.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал о назначении на пост председателя Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ другого выпускника программы «Герои земли Воронежской» — ветерана СВО Игоря Бурашникова.

Егор Якимов