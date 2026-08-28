За автомобилями разглядели криминальный след

Около 5 тыс. угнанных машин из Канады могли нелегально привезти в Россию за последние два года. Об этом со ссылкой на данные Интерпола сообщает The New York Times. Так ли велик «черный поток»? И можно ли случайно купить такой автомобиль на вторичном рынке?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Osorio / Reuters Фото: Carlos Osorio / Reuters

В Северной Америке Ford F-150 на 420 «лошадей» стоит от $70 тыс., это немногим более 6 млн руб. В России за аналогичный пикап просят уже около 16 млн руб. С пробегом в 100 тыс. км его можно взять за 8 млн руб. Модель вошла в перечень наиболее часто угоняемых в Канаде наряду с Dodge Ram и Toyota Tundra. Якобы именно их чаще всего удается вывозить из страны преступным путем, причем, как отмечают журналисты, «на заказ».

Однако ввезти машины в Россию уже сложнее, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Люди, которые писали эти статьи, пересмотрели "Клан Сопрано", в котором был соответствующий эпизод, как машины угоняли в США и легализовывались через Албанию или Италию.

То есть как будто бы какие-то российские криминальные группировки выходят на международный рынок, устанавливают связи с канадскими организациями. Чушь собачья. Какое-то количество машин угоняется, в мире есть масса юрисдикций, куда могут ехать такие авто, и к ним не возникнет вообще никаких вопросов. У нас утилизационный сбор на Dodge Ram превышает 6 млн руб., BMW 540, чтобы легализовать, нужно 8 млн руб., не включая стоимость самой машины, растаможки, доставки и так далее».

Стоимость проверки «чистоты» автомобиля по международным базам без заезда в отделение ГИБДД составляет от нескольких сотен до 1 тыс. руб. На автомобиль, который находится в международном розыске, накладываются ограничения. При попытке поставить такую машину на учет, ее могут отправить на штрафстоянку. Так что такой транспорт скорее всего сразу превращается в донора запчастей для легально ввезенных американских траков, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Есть сомнения в том, что именно в таких количествах авто ввозятся в Россию. Можно предположить, что они уходят на запчасти, на всякого рода разборки, потому что раз такие модели на рынке востребованы и кто-то их покупает, с течением времени им нужны обслуживание и ремонт. Соответственно, необходимы и запчасти тоже. Но взять их особо неоткуда, потому что машины эти ввозятся параллельным импортом, а комплектующими их никто не обеспечивает».

По данным The New York Times, машины покидают территорию Канады в морских контейнерах и ввозятся транзитом через Ближний Восток, Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву. Покупатели не могут знать о криминальном прошлом авто, об этом Верховный суд заявил еще в 2023-м. А в этом году правительство инициировало законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске, отметил автоюрист Лев Воропаев:

«В базу Интерпола же автомобиль попадает не мгновенно, проходят месяцы. И за это время он спокойно преодолевает океаны, все таможенные границы и попадает в Российскую Федерацию. Пока ее внесут в базы, машина уже будет несколько раз перепродана.

Но мы не должны забывать, что, к сожалению, наши "друзья" из недружественных стран могут и злоупотреблять этим правом. Они могут физически продать автомобиль, который потом окажется купленным, тем самым пытаясь получить двойную выгоду. Если бы недружественные страны оперативно отвечали на запросы МВД, действовал бы порядок, что такие машины на регистрационный учет поставить нереально».

МВД оценивает объемы «черного» авторынка России гораздо скромнее своих иностранных коллег. По данным правоохранителей, с 2022 года на территории России обнаружено 1,5 тыс. транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.

Юлия Савина