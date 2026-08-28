Кеды не прошли собеседование

Строгий дресс-код в глянце разделил пользователей соцсетей. Одни уверены: каблуки, макияж и деловой стиль в офисе — обязанность. Другие парируют: на продуктивность это не влияет, выглядеть «при параде» на работе не обязательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Татуировки, пирсинг, цветные волосы, лысые головы и далеко не базовый кэжуал. Главред The Blueprint Александр Перепелкин, вероятно, ужаснулся бы офисного стиля любой другой новостной редакции. На этой неделе медиаменеджер опубликовал список требований к внешнему виду, который он несколько лет назад отправлял своим сотрудникам.

Перечень, как иронизируют в соцсетях, достойный Миранды Пристли: без маникюра, укладки и макияжа в офисе можно не появляться. Джинсы и кеды — только по пятницам, каблуки — «маст-хэв». На мероприятия — исключительно «тотал блэк».

Впрочем, свой подход к обуви, по словам Перепелкина, он готов пересмотреть. Но порой строгие правила — не блажь, а необходимость, отмечает управляющий партнер кадрового агентства «АРС Селекшн» Ольга Петрова:

«У меня был случай: человек в коричневых ботинках и деловом костюме, который с ними не сочетался, не прошел собеседование в корпорацию именно из-за внешнего вида — не учел специфику государственного учреждения».

Скрупулезное отношение к внешнему виду часто объясняется спецификой работы: банки, консалтинг, медицина, продажи, гостиничный или авиабизнес. Там дресс-код — способ сказать клиенту: «нам можно доверять», — говорит основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч:

«На мероприятия люди приходят модные, красивые. Мы транслируем новую русскую эстетику своими лицами. Есть брендированные мероприятия со своей униформой. В офисе никто не обязан быть с маникюром или макияжем, но мы почти все время снимаем контент, поэтому у нас есть макияжный столик с образцами косметики».

Зачастую, чем выше должность и зарплата, тем сильнее хочется комфорта, продолжает Ольга Петрова:

«У клиента был пример: в небольшой управляющей компании генеральный директор ходил в стоптанных ботиночках — это его комфорт. Когда HR с опытом работы в западной компании пыталась прописать регламенты, он категорически не принимал. Дресс-код определяет первое лицо».

Споры «джинсы или деловой костюм» уже переехали из отдела кадров в категорию философских, отмечает управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский:

«Дресс-код вводят в компаниях, которые платят ниже рынка, или государственных, или где собственник считает, что имеет право контролировать такие вещи, или в сегментах, где это действительно необходимо. Каждая сторона может привести статистику, подтверждающую их мнение. Одни компании говорят: люди в пиджаках — более подтянутые, работают лучше. Другие: мы убрали дресс-код, и стало лучше».

По данным SuperJob, половине работников нравится принятый в их офисах дресс-код. По оценкам «Авито Работы», более 50% россиян трудятся в компаниях без строгих правил к внешнему виду.

Екатерина Вихарева