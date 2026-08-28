Потоки ТКО распределят в связи с задержкой строительства полигона в Арзамасе

Минэкологии Нижегородской области подготовило изменения в территориальную схему обращения с отходами в связи с задержкой строительства полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Арзамасе. Проект приказа опубликован для общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Документ устанавливает перераспределение потоков ТКО из Арзамасского и Сергачского кластеров на другие полигоны с 1 января 2027 года по 30 июня 2028 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ввод нового межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе в эксплуатацию отложен до 1 июля 2028 года «ввиду ряда объективных причин». Комплекс строят по концессии с дочерним предприятием корпорации развития Нижегородской области ООО «Проект 3» за 2,9 млрд руб. Мощность полигона составит 160 тыс. т, проект включает автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и обработки крупногабаритных отходов и полигон для захоронения ТКО около села Волочиха.

Из арбитражной картотеки следует, что «Проект 3» предъявил подрядчику ООО «Унистрой» неустойку на 1,3 млрд руб., а Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства потребовал от компании выплатить 320 млн руб. по банковской гарантии. Эти претензии подрядчик оспаривает в суде.

Владимир Зубарев