Два человека погибли и девять ранены при ударах по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 136 раз атаковали Белгородскую область. В Шебекинском округе погибли двое мирных жителей, в том числе фельдшер скорой помощи. Еще девять человек пострадали, среди них — двое сотрудников скорой. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев 28 августа в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Губкинскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Сбиты и подавлены 261 беспилотник. Зафиксировано пять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также ВСУ восемь раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 28 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 512 БПЛА. В макрорегионе, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ 118 раз атаковали Белгородскую область. Пострадали 16 мирных жителей, среди которых два подростка.

Мария Свиридова