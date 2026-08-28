«Иногда прошлое возвращается»
Дмитрий Дризе — о смерти Ратко Младича
В тюрьме Гаагского трибунала умер Ратко Младич. Бывший командующий армией боснийских сербов отбывал пожизненное заключение по тяжким статьям обвинения. Событие вызвало противоречивую реакцию как в странах бывшей Югославии, так и в России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что уроки тех событий актуальны и сейчас.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Ратко Младич, бывший главнокомандующий армией Республики Сербской во время Боснийской войны (1992–1995). Он умер на 85-м году жизни в тюрьме Международного суда в Гааге, где отбывал пожизненный приговор по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Генерал перенес несколько инсультов, долго болел, родственники и адвокаты просили его освободить по состоянию здоровья, но получили отказ.
Подробно пересказывать трагические события более чем 30-летней давности мы, конечно, не будем. Можно лишь сказать, что это была одна из самых кровопролитных войн в Европе конца XX века. Случилось она в результате распада Югославии. Также это был первый случай реального применения войск НАТО. Более того, в результате была разрушена изначальная доктрина создания альянса в 1949-м как сугубо оборонительного блока. Соответственно он должен быть дать отпор лишь при нападении на стран-участниц. Однако устав пришлось нарушить. Согласно официальной версии, из-за угрозы гуманитарной катастрофы и этнических чисток. Кто-то говорит, что дело было не в этом, а в колониальном реванше и желании возродить былую славу крестовых походов.
По факту Ратко Младича посадил именно западный мир, который взял на себя функции наведения порядка в других странах во имя добра и ценностей демократии. Так был создан Гаагский трибунал для того, чтобы никто не избежал ответственности. Потом последовали бомбежки Югославии, которые, как известно, резко осудила Россия. Негласно считается, что именно тогда и начался развод Москвы и западного либерализма.
Младич, естественно, в глазах некой части нынешнего российского общества выглядит героем и защитником сербской идентичности и жертвой произвола и двойных политических стандартов: кровь проливали все, но преследовали в основном сербов. На самом деле это не совсем так. Сажали и хорватов, и боснийцев. При этом трагедия в Сребренице, где погибли более 8 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние, как-то отходит на второй план. Порядок там наводили, как известно, именно войска Младича.
В общем и целом можно сказать, что те события сейчас аукнулись. Нет больше авторитетного общепризнанного органа для урегулирования международных конфликтов, ООН находится в стадии полной деградации.
По сути, мы вернулись в прошлое, в XX век, а, может, и раньше. Общество расколото: нет ни правых, ни левых, ни центра. Зато есть тоска по сильной руке, генералу Младичу и схожим с ним, тем, кто не церемонится, действует без оглядки на все эти либеральные предрассудки, гуманизм и гуманитарное право.
В какой-то момент казалось, что эта страница закрыта навсегда. Но нет, иногда прошлое возвращается. Вот и сейчас оно напомнило о себе. Как бы то ни было, Ратко Младич был арестован 26 мая 2011 года сербскими спецслужбами в селе Лазарево и уже через несколько дней, 31 мая, официально выдан Гаагскому трибуналу. Таким образом был выполнен ультиматум Брюсселя: или бывшие герои войны, или вступление в ЕС.