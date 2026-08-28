«Иногда прошлое возвращается»

В тюрьме Гаагского трибунала умер Ратко Младич. Бывший командующий армией боснийских сербов отбывал пожизненное заключение по тяжким статьям обвинения. Событие вызвало противоречивую реакцию как в странах бывшей Югославии, так и в России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что уроки тех событий актуальны и сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ратко Младич, бывший главнокомандующий армией Республики Сербской во время Боснийской войны (1992–1995). Он умер на 85-м году жизни в тюрьме Международного суда в Гааге, где отбывал пожизненный приговор по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Генерал перенес несколько инсультов, долго болел, родственники и адвокаты просили его освободить по состоянию здоровья, но получили отказ.

Подробно пересказывать трагические события более чем 30-летней давности мы, конечно, не будем. Можно лишь сказать, что это была одна из самых кровопролитных войн в Европе конца XX века. Случилось она в результате распада Югославии. Также это был первый случай реального применения войск НАТО. Более того, в результате была разрушена изначальная доктрина создания альянса в 1949-м как сугубо оборонительного блока. Соответственно он должен быть дать отпор лишь при нападении на стран-участниц. Однако устав пришлось нарушить. Согласно официальной версии, из-за угрозы гуманитарной катастрофы и этнических чисток. Кто-то говорит, что дело было не в этом, а в колониальном реванше и желании возродить былую славу крестовых походов.

По факту Ратко Младича посадил именно западный мир, который взял на себя функции наведения порядка в других странах во имя добра и ценностей демократии. Так был создан Гаагский трибунал для того, чтобы никто не избежал ответственности. Потом последовали бомбежки Югославии, которые, как известно, резко осудила Россия. Негласно считается, что именно тогда и начался развод Москвы и западного либерализма.

Младич, естественно, в глазах некой части нынешнего российского общества выглядит героем и защитником сербской идентичности и жертвой произвола и двойных политических стандартов: кровь проливали все, но преследовали в основном сербов. На самом деле это не совсем так. Сажали и хорватов, и боснийцев. При этом трагедия в Сребренице, где погибли более 8 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние, как-то отходит на второй план. Порядок там наводили, как известно, именно войска Младича.

В общем и целом можно сказать, что те события сейчас аукнулись. Нет больше авторитетного общепризнанного органа для урегулирования международных конфликтов, ООН находится в стадии полной деградации.

По сути, мы вернулись в прошлое, в XX век, а, может, и раньше. Общество расколото: нет ни правых, ни левых, ни центра. Зато есть тоска по сильной руке, генералу Младичу и схожим с ним, тем, кто не церемонится, действует без оглядки на все эти либеральные предрассудки, гуманизм и гуманитарное право.

В какой-то момент казалось, что эта страница закрыта навсегда. Но нет, иногда прошлое возвращается. Вот и сейчас оно напомнило о себе. Как бы то ни было, Ратко Младич был арестован 26 мая 2011 года сербскими спецслужбами в селе Лазарево и уже через несколько дней, 31 мая, официально выдан Гаагскому трибуналу. Таким образом был выполнен ультиматум Брюсселя: или бывшие герои войны, или вступление в ЕС.

Фотогалерея Жизненный путь Ратко Младича Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.

На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже Фото: STR New / Reuters Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года Фото: Chris Helgren / Reuters С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений Фото: Stringer / EPA / ТАСС Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов Фото: Global Look Press Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей Фото: Stringer / Reuters Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской Фото: STR New / Reuters Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников Фото: Darko Vojinovic / AP В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters 26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии Фото: Handout / Reuters Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года Фото: Dado Ruvic / Reuters Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем Фото: Martin Meissner / Reuters 75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии Фото: Peter Dejong / Reuters Следующая фотография 1 / 12 Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.

На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже Фото: STR New / Reuters Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года Фото: Chris Helgren / Reuters С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений Фото: Stringer / EPA / ТАСС Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов Фото: Global Look Press Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей Фото: Stringer / Reuters Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской Фото: STR New / Reuters Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников Фото: Darko Vojinovic / AP В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters 26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии Фото: Handout / Reuters Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года Фото: Dado Ruvic / Reuters Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем Фото: Martin Meissner / Reuters 75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии Фото: Peter Dejong / Reuters Смотреть

Дмитрий Дризе