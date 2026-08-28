Башкирия впервые за шесть лет получила негативный рейтинг кредитоспособности

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий уровень кредитоспособности Башкирии с оценкой ruAA+, однако изменило прогноз со стабильного на негативный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оценка ruAA+, обусловленная прежде всего высоким уровнем развития экономики, у республики сохраняется с июня 2020 года. Например, среднедушевые денежные доходы в 2025 году в Башкирии выросли на 14,8%, до 54,2 тыс. руб., а объем ВРП достиг 3,2 трлн руб., увеличившись за год на 0,1% в сопоставимых ценах.

Вместе с тем впервые с ноября 2020 года финансовая устойчивость региона получила негативный прогноз на ближайшие 12 месяцев. В агентстве это объясняют ожидаемой по итогам 2026 года сдержанной динамикой ВРП на фоне ухудшения состояния бюджета: роста его дефицита из-за снижения налоговых доходов и увеличения расходов, а также увеличения стоимости обслуживания долга из-за привлечения рыночных кредитов. Так, расходы на обслуживание долга вырастут с 1,4% в 2025 году до 3,3% от суммы налоговых и неналоговых доходов в этом году.

Республика все еще имеет достаточный объем ликвидности для погашения внутригодовых кассовых разрывов и краткосрочных обязательств, отмечают в «Эксперт РА».

Прошлый рейтинг Башкирия получала в начале марта.

Идэль Гумеров