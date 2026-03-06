Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Башкирия вновь подтвердила высокий рейтинг кредитоспособности

Башкирия сохранила высокий уровень кредитоспособности. По данным агентства «Эксперт РА», возможность республики выполнять свои финансовые обязательства, как и полгода назад, получила оценку ruAA+, что соответствует высокому уровню надежности региона. Высшей оценкой является ruAAA.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году доходы регионального бюджета снизятся на 0,8%, до 316,2 млрд руб. Одновременно до 338,7 млрд руб. вырастут расходы, что приведет к увеличению дефицита бюджета на 9,4%. Объем государственного долга Башкирии может увеличиться к концу года с 68,9 млрд до 86,9 млрд руб. Долговая нагрузка — отношение госдолга к собственным доходам республики — достигнет 36,4%, максимума за последние четыре года.

Между тем, «Эксперт РА» отмечает, что положительная оценка кредитоспособности Башкирии обусловлена высоким уровнем развития экономики, демографии, инвестиционного климата, рынка труда, а также умеренно высоким уровнем сбалансированности бюджета и сильными позициями по отношению к долговой нагрузке.

Прогнозируется, что объемы ВРП за 2026 год превысят 3,15 трлн руб., что на 3,9% выше прошлогоднего результата. ВРП на душу населения увеличится на 7,3%, до 779,7 тыс. руб. на человека.

Эксперты полагают, что Башкирия в течение года сохранит высокий рейтинг финансовой устойчивости.

Идэль Гумеров