Башкирия вновь подтвердила высокий рейтинг кредитоспособности

Башкирия сохранила высокий уровень кредитоспособности. По данным агентства «Эксперт РА», возможность республики выполнять свои финансовые обязательства, как и полгода назад, получила оценку ruAA+, что соответствует высокому уровню надежности региона. Высшей оценкой является ruAAA.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году доходы регионального бюджета снизятся на 0,8%, до 316,2 млрд руб. Одновременно до 338,7 млрд руб. вырастут расходы, что приведет к увеличению дефицита бюджета на 9,4%. Объем государственного долга Башкирии может увеличиться к концу года с 68,9 млрд до 86,9 млрд руб. Долговая нагрузка — отношение госдолга к собственным доходам республики — достигнет 36,4%, максимума за последние четыре года.

Между тем, «Эксперт РА» отмечает, что положительная оценка кредитоспособности Башкирии обусловлена высоким уровнем развития экономики, демографии, инвестиционного климата, рынка труда, а также умеренно высоким уровнем сбалансированности бюджета и сильными позициями по отношению к долговой нагрузке.

Прогнозируется, что объемы ВРП за 2026 год превысят 3,15 трлн руб., что на 3,9% выше прошлогоднего результата. ВРП на душу населения увеличится на 7,3%, до 779,7 тыс. руб. на человека.

Эксперты полагают, что Башкирия в течение года сохранит высокий рейтинг финансовой устойчивости.

Идэль Гумеров