В управляющей компании ЮГК сменился руководитель

Президентом национализированного ООО «Управляющая компания ЮГК» назначен Андрей Тимочкин. Информация отражена в системе «СПАРК-Интерфакс».

Андрей Тимочкин сменил на посту Семена Гринько, возглавлявшего компанию с августа 2025 года. До него холдингом управляла Лариса Ивлева в качестве исполняющей обязанности. Ее назначили после отстранения от должности миллиардера и заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова по постановлению Советского районного суда Челябинска. Такое решение инстанция приняла в рамках иска Генпрокуратуры к господину Струкову об обращении принадлежащих ему активов в доход государства. 11 июля ЮГК изъяли из частной собственности, посчитав, что экс-президент компании незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием, используя свое положение в органах власти.

Виталина Ярховска