В Оренбург поступили новые троллейбусы «Синара»

В Оренбург прибыли пять новых низкопольных троллейбусов марки «Синара». Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев, отметив, что электротранспорт выйдет на маршруты уже в конце текущей недели.

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Новые машины оснащены функцией автономного хода на расстояние до 30 км, что позволяет им двигаться по участкам без контактной сети, объезжать пробки и расширять маршруты. Также в салоне установлены системы климат-контроля, видеонаблюдения и автоинформирования. Конструкция троллейбусов обеспечивает удобную посадку и высадку, включая пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Это первое обновление данного вида общественного транспорта за последние годы. До конца текущего года в Оренбурге также планируется поставка 20 новых автобусов. По словам главы региона, обновление парка общественного транспорта ведется системно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы партии «Единая Россия».

Согласно утвержденным планам, к 2030 году доля обновленного транспорта в муниципалитетах Оренбуржья должна составить более 86 %, что превышает ранее запланированный показатель в 65 %.

Ранее сообщалось, что в Орске 1 сентября начнут эксплуатировать трамваи, ранее работавшие на маршрутах Москвы.

Андрей Сазонов