Что изменилось для принцессы Дианы по условиям развода

Главным изменением статуса Дианы стала утрата обращения Her Royal Highness («Ее Королевское Высочество»). После развода она должна была именоваться Diana, Princess of Wales («Диана, принцесса Уэльская»). При этом она продолжала рассматриваться как член королевской семьи.

Диана сохранила за собой апартаменты в Кенсингтонском дворце, ее рабочий офис переносился туда из Сент-Джеймского дворца. При необходимости она могла пользоваться парадными помещениями Сент-Джеймского дворца на тех же условиях, что и другие члены королевской семьи,— с разрешения монарха. Чарльз и Диана получали равный доступ к сыновьям, принцам Уильяму и Гарри.

Диана получала значительно большую свободу в выборе собственной общественной и благотворительной деятельности. Дворец подчеркивал, что ее публичная роль будет «по существу определяться ею самой». Однако официально представлять королеву или Великобританию в стране или за рубежом она могла только по просьбе монарха, при необходимости действующего по совету правительства. Диана также по собственной просьбе отказалась от своих почетных военных назначений.

Финансовые условия официально не раскрывались. Представители Дианы заявили, что они останутся конфиденциальными. Пресса сообщала о единовременной выплате в интервале 12–17 млн и примерно 400 тыс. в год на содержание ее офиса и персонала.

Соглашение фактически закрепляло окончательный отказ Дианы от перспективы стать королевой-консортом.