В Ульяновске регоператор «Контракт плюс» пытается избежать мусорного коллапса

Региональный оператор зоны №2 терсхемы по обращению с отходами Ульяновской области «ГК Контракт плюс» предпринимает усилия с целью недопущения в своей зоне мусорного коллапса и продолжает вывозить мусор, несмотря на сложившуюся ситуацию. Об этом заявил в беседе с «Ъ-Волга» Олег Белокуров, официально назначенный в минувшую среду управляющим компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Напомним, в первой декаде августа регоператор своим официальным письмом, направленным в минЖКХ Ульяновской области, предупредил региональную власть, что с 19 августа прекращает вывоз ТКО в своей зоне в связи с тем, что Росприроднадзор с 20 августа аннулирует его лицензию. Это связано с тем, что в прошлом году региональное минимущества без объяснения причин потребовало через суд освободить земельный участок под полигоном, который по проекту должен был действовать до 2044 года. Требование судом удовлетворено. Суд в своем решении отметил, что арендодатель вправе отказать в одностороннем порядке в предоставлении аренды без объяснения причин. Решение вступило в законную силу.

Ранее в «ГК Контракт плюс» отмечали, что минЖКХ их попросило продолжить вывоз ТКО до тех пор, пока не будет выбран новый регоператор. Неделю назад минЖКХ на запрос «Ъ-Волга» ответило, что «в соответствии с федеральным законодательством региональный оператор “Контракт Плюс” будет исполнять свои обязанности по вывозу ТКО до выбора нового регионального оператора». Однако в «ГК Контракт плюс» ответили «Ъ-Волга», что вывоз ТКО продолжают, пока лицензия еще числится действующей.

По словам Олега Белокурова, компания ежедневно делает запросы в Росприроднадзор, и те присылают официальную справку о состоянии лицензии. «Пока она действует, мы будем продолжать вывозить ТКО на полигон, накапливаем его, будем пересыпать в соответствии с технологией. Мы делаем все, чтобы не допустить мусорного коллапса. Росприроднадзор действительно обещал остановить действие лицензии, если мы не представим дополнительные документы. Мы их представили вместе с просьбой возобновить действие лицензии в связи с тем, что полигон пока — действующий, он не выведен из эксплуатации»,— сказал управляющий, подтвердив, что пока лицензия действует, мусор будет вывозиться до момента прихода нового регоператора. Но как только Росприроднадзор ее аннулирует, тут же вывоз будет остановлен, поскольку иначе это станет грубым нарушением закона.

Олег Белокуров — профессиональный юрист, кандидат юридических наук. Был депутатом Ульяновской городской Думы первого созыва. В настоящее время также является директором ООО «Альянс-Фарм», соучредителем которого является известный ульяновский предприниматель Сергей Курков, в 2023 году приговоренный к четырем годам лишения свободы за дачу взятки в крупном размере и отпущенный по УДО в феврале этого года.

Олег Белокуров был назначен управляющим «ГК Контракт плюс» в связи с тем, что владелец компании и прежний исполнительный директор Андрей Полежаев с начала августа находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при формировании тарифов на вывоз ТКО. Андрей Полежаев вину не признает, его адвокат отмечает, что до сих пор «не могут понять, что конкретно, по мнению следствия, совершили обвиняемые».

Сергей Титов, Ульяновск