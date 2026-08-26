В Воронежской области школьные линейки 1 сентября пройдут в закрытых помещениях

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, 1 сентября в школах Воронежской области пройдут в закрытых помещениях. Такое решение принято в связи с оперативной обстановкой в регионе. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе министерства образования Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Школы будут самостоятельно определять формат мероприятий с учетом количества учеников и площади помещений. Решение о присутствии родителей на школьной линейке также будет принимать руководство каждой образовательной организации.

Мероприятия проведут с учетом требований безопасности в соответствии с приказом ведомства. Руководителям образовательных учреждений поручили обеспечить соблюдение санитарных правил и алгоритмов действий при угрозе атаки беспилотников, воздушной тревоге и ракетной опасности. Все рекомендации направлены в школы региона.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в приграничных муниципалитетах Белгородской области и самом Белгороде торжественные линейки, посвященные Дню знаний, также пройдут в закрытых помещениях, их продолжительность не превысит 30 минут.

Мария Свиридова