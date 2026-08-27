Два мошенника в Нижнем Новгороде получили до девяти лет за обман онкобольных

Московский райсуд Нижнего Новгорода признал Александра Галецкого и Раису Коновалову виновными в обмане онкобольных на 14,1 млн руб. Им назначили 9 и 7,5 года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фигурантов судили по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) и ч. 2 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности без лицензии).

Под руководством неустановленных лиц они предлагали «инновационное» лечение от рака, не имея ни лицензии, ни медицинского образования. Кроме того, потерпевших убеждали полностью отказаться от традиционного лечения. По информации областного ГУ МВД, «чудодейственный эликсир» оказался раствором, содержащим яблочный уксус.

В марте 2023 года нижегородец передал подсудимым 5,6 млн руб. за «лечение» супруги. В декабре того же года она умерла, так как заболевание прогрессировало, а в больницу она обращаться перестала.

В сентябре 2024 года аналогичным способом мошенники пытались похитить 8,5 млн руб. у другой потерпевшей. Но та усомнилась в компетенции целителей, заказала экспертизу препарата и обратилась в полицию.

Кроме сроков в колонии, подсудимым на два года запретили заниматься медицинской деятельностью. Также с них взыскали 5 млн руб. за моральный вред семье погибшей, и 5,6 млн руб. ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», одной из потерпевших была супруга нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепы. После ее смерти он сдал лекарство на исследование, которое показало содержание наркотических веществ. В деле был и третий подозреваемый — Андрей Темников, его объявили в федеральный розыск.

Галина Шамберина