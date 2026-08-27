Жительницу Белгородской области будут судить за госизмену

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы 1991 года рождения о государственной измене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Материалы направлены в областной суд. Об этом сообщили в УФСБ России по Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Черноземье», обвиняемую задержали в октябре 2025 года.

По версии следствия, в декабре 2023-го белгородка по собственной инициативе вступила в конфиденциальное сотрудничество с представителями службы безопасности Украины. Со своего мобильного телефона она отправляла им географические координаты мест дислокации подразделений вооруженных сил РФ.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины 1990 года рождения, который обвиняется в шпионаже в Белгородской области в интересах украинских спецслужб.

Мария Свиридова