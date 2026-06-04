В Курской области по соглашению на ПМЭФ построят научный центр за 2 млрд рублей

Курская область в ходе ПМЭФ-2026 подписала с неким ООО «Эсфи» соглашение о создании производства полного цикла для цифровизации промышленности. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, в рамках проекта будет построен современный научный комплекс с интегрированными лабораториями и испытательной площадкой. Объем инвестиций до 2033 года составит 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Еще один документ подписан с «БМХ Тех»: на территории ОЭЗ «Третий полюс» разместится завод металлоизделий и конструкций с вложениями свыше 200 млн руб. Продолжено сотрудничество и с движением «Здоровое Отечество» — на развитие бокса и строительство спортивных площадок направят порядка 700 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «БМХ Тех» зарегистрировано в Железногорске Курской области в июле 2025 года для производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Дмитрий Кузнецов. Учредителями выступают петербургское АО «БМХ Рус», принадлежащее Василию Фищеву, и сам господин Фищев (90% долей и 10% соответственно). Всего в Курской области зарегистрировано одно ООО «Эсфи» — в августе 2021 года. Компания создана в августе 2021 года в областном центре. Общество специализируется на прочих научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Генеральным директором является Евгений Замота, ему же принадлежат 34% долей общества. По 33% — у Ярослава Дудко и Михаила Моисеева. В 2025 году выручка компании составила 412 млн, прибыль — 237 млн руб.

О том, какие соглашения заключили власти макрорегиона в первый день ПМЭФ-2026, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова