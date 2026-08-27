Бензиновый кризис дошел до ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и области — «Евротранс». Всему виной — высокие цены на бензин и дизель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

ФАС указывает, что компания занимает доминирующее положение в регионе. Всего у нее 57 точек.

В случае, если вина «Евротранса» будет доказана, ей грозит оборотный штраф до 15% от выручки.

Именно формулировка о «доминирующем положении» может стать критически важной для доказательства нарушений, отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко:

«Статистика показывает: если ФАС возбудила дело, на этапе административного рассмотрения она почти всегда приходит к выводу о нарушении. В суде решения часто отменяются. Это дело построено на злоупотреблении доминирующим положением — одна из сложнейших категорий споров, потому что речь идет о монопольно высокой цене.

Ключевые вопросы: есть ли у компании доминирующее положение и является ли повышение цены злоупотреблением, а не следствием объективных рыночных факторов. Мне кажется странным, как ФАС определила рынок. Чем уже торговая площадка, тем больше вероятность, что компания окажется монополистом. А он по умолчанию ограничен требованиями закона: нельзя единолично повышать цену, отказывать в отгрузке, навязывать условия».

В июне ФАС уже обращала внимание на стоимость топлива на заправках «Трассы» и требовала обоснований.

Такой же запрос направляли и другому крупному игроку — «Нефтьмагистрали». После этого оператор снизил стоимость топлива на 15 руб. за литр. Но в нынешних условиях вопрос цены — не самый актуальный для покупателей, говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС Evecta Максим Белов:

«На некоторых АЗС бензина нет вообще — ни АИ-92, ни АИ-95. Мы не хотим везти дорогое топливо или К3, чтобы потом отвечать за автомобили. Один клиент сказал: "Нам не важно, сколько стоит, главное, чтобы был". Большинство клиентов волнует не цена, а наличие. Мы слышим о проверках ФАС в рознице, это хорошо ложится на уши покупателей, но проблема не розничная, а оптовая — дефицит на мелкооптовом рынке.

Независимые игроки сталкиваются с тем же: если топливо есть, цены космические, а на бирже не возьмешь. ФАС стоило бы сосредоточиться на законе "О защите конкуренции". Корень проблемы там. "Евротранс" не производит топливо, он его покупает. Штрафовать розницу — не исправить проблему».

Дело «Евротранса» — продолжение кампании ФАС по борьбе с нарушениями. С начала 2026 года служба возбудила 41 дело против участников топливного рынка и выдала 68 предупреждений, сообщала пресс-служба ведомства.

Анна Кулецкая