Самарастат зафиксировал новый рост цен на автомобильный бензин

Средние цены на автомобильный бензин увеличились за прошедшую неделю в Самарской области. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В частности, по данным ведомства, средняя цена 1 литра автомобильного бензина марки АИ-95 в регионе составляет 83,47 руб. Цена на него в Самарской области выросла за минувшие семь дней на 0,16%.

Кроме того, по информации Самарастата, за неделю по области незначительно (на 0,04%) подорожал автомобильный бензин марки АИ-92. В среднем по региону он стоит 79,37 руб. за 1 литр.

При этом стоимость автомобильного бензина марки АИ-98 и выше в отчетном периоде не изменилась (98,09 руб. за 1 литр).

В Самарской области до конца августа действуют лимиты по отпуску топлива: на АЗС продается не более 10 л в одни руки.

Ситуация с автомобильным топливом в регионе остается напряженной. На автозаправках сохраняются очереди.

Георгий Портнов