Самарастат зафиксировал новый рост цен на автомобильный бензин
Средние цены на автомобильный бензин увеличились за прошедшую неделю в Самарской области. Об этом сообщает Самарастат.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
В частности, по данным ведомства, средняя цена 1 литра автомобильного бензина марки АИ-95 в регионе составляет 83,47 руб. Цена на него в Самарской области выросла за минувшие семь дней на 0,16%.
Кроме того, по информации Самарастата, за неделю по области незначительно (на 0,04%) подорожал автомобильный бензин марки АИ-92. В среднем по региону он стоит 79,37 руб. за 1 литр.
При этом стоимость автомобильного бензина марки АИ-98 и выше в отчетном периоде не изменилась (98,09 руб. за 1 литр).
В Самарской области до конца августа действуют лимиты по отпуску топлива: на АЗС продается не более 10 л в одни руки.
Ситуация с автомобильным топливом в регионе остается напряженной. На автозаправках сохраняются очереди.