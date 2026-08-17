В Самарской области на две недели продлили лимиты по отпуску топлива

На территории Самарской области продлили временные лимиты по отпуску топлива на автозаправочных станциях еще на две недели. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«При этом ситуация позволяет начинать эти ограничения сокращать. В частности, на продажу бензина и дизельного топлива в канистры. Жители обращались с просьбами снять это ограничение. Мы это решение приняли. Не более 10 л в одни руки, тем не менее мы расширяем возможности», — отметил глава региона.

Также на совещании озвучивалось, что ситуация в Самарской области остается стабильно напряженной. Более 500 автозаправочных комплексов мониторятся ежедневно. На автозаправочных станциях сохраняются очереди.

Руфия Кутляева