СПбГУВМ попросил перевести университет из ведения Минсельхоза в Минобрнауки

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины направит ходатайство о переходе из ведения Министерства сельского хозяйства в ведение Министерства науки и высшего образования РФ. Такое решение 27 августа принял ученый совет вуза, сообщили «Ъ Северо-Запад» в вузе.

В голосовании приняли участие 37 членов совета. Ходатайство поддержали 35 из них, еще двое воздержались. Таким образом, за обращение высказались почти 95% участников голосования.

Документ направят президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру сельского хозяйства Оксане Лут.

В СПбГУВМ объяснили инициативу возможностью получить доступ к механизмам поддержки, которыми располагают вузы, находящиеся в ведении Минобрнауки.

«У вузов, подведомственных Минобрнауки, прямое финансирование контрольных цифр приема и более высокие нормативы затрат на обучение, профильное министерство ведет для них специализированное методическое сопровождение, а сами вузы гибче формируют образовательные программы и привлекательнее для абитуриентов. Отдельный довод — доступ к „мегагрантам“ на фундаментальные исследования, которых аграрные вузы в системе Минсельхоза сейчас лишены»,— отмечают в вузе.

В университете также рассчитывают, что смена ведомственной принадлежности позволит участвовать в ряде федеральных проектов. В их числе создание сети современных кампусов, программа передовых инженерных школ, поддержка молодежных научных лабораторий и «Приоритет-2030», направленный на формирование новых научных и образовательных центров.

Кроме того, в вузе отмечают перспективы участия в федеральных проектах в сфере биоэкономики, которые объединяют исследования и образовательные программы в области биотехнологий, экологии и сельского хозяйства.

«При этом сам профиль университета — ветеринарная медицина — стоит особняком среди классических аграрных вузов, которые обычно и подчинены Минсельхозу»,— замечают в СПбГУВМ.

В университете напомнили, что подобные изменения в системе ведомственной принадлежности вузов уже происходили. В 2022 году распоряжением правительства 11 аграрных университетов были переданы из ведения Минсельхоза в Минобрнауки, тогда как 11 научных организаций перешли в обратном направлении.

Еще один подобный случай произошел в 2024 году, когда в ведение Минобрнауки был передан Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова. Этому решению, как и нынешней инициативе СПбГУВМ, предшествовало ходатайство самого образовательного учреждения.

Матвей Николаев