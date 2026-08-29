Серийный изобретатель

Август 2026 года — особый месяц для российских любителей сладкого. 145 лет назад под Оренбургом открылся первый в России завод по его изготовлению. 95 лет назад под Тюменью в эксплуатацию был введен аналогичный завод, который позже снабжал сгущенкой фронт и тыл во время Великой Отечественной. Но, пожалуй, самое главное: 19 августа 1856-го, то есть 170 лет назад, появился сам продукт: на него был выдан первый патент. Правда, в США. “Ъ” рассказывает о создателе сгущенки Гейле Бордене и его самых разных достижениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реклама сгущенки производителя Gail Borden Eagle

Фото: Swim Ink 2, LLC / Corbis / Getty Images Реклама сгущенки производителя Gail Borden Eagle

Фото: Swim Ink 2, LLC / Corbis / Getty Images

Текст: Николай Зубов

1836: Как Гейл Борден решил помочь риэлторам и заодно посодействовал врачам и автомобилистам Гейл Борден действительно придумал очень много всего. Но разные идеи осенять его стали далеко не сразу. Борден родился в 1801 году в семье достаточно богатого землевладельца из Нью-Йорка. Впрочем, семья мало сидела на месте: Борден-старший постоянно перевозил родню дальше на Запад. Так что они вели скорее образ жизни первопроходцев. Гейл не получил никакого формального образования — даже школу не окончил, однако, помогая отцу размечать территории, прокладывать дороги и разбивать участки для новых поселений, он приобрел достаточно опыта для того, чтобы заниматься профессионально геодезией и картографией. В 1826 году (тогда семья жила в Миссисипи) Гейл был даже назначен главным землемером округа. А, переехав в Техас, он со временем стал главным землемером штата. В 1835 году Гейл Борден представил первую топографическую карту Техаса, а в следующем году, вместе с братом Джоном,— необычный градостроительный проект Хьюстона и Галвестона. План Хьюстона до сих пор считают первым изобретением Гейла Бордена. Для начала братья выбрали классическую прямоугольную сетку, что стандартизировало участки и упростило их продажу, а затем и застройку. Кроме того, улицы города были спроектированы весьма просторными. Ширина главной была 24 метра, прочих — 18 метров. Широкие улицы сделали город здоровее. Кто-то считал это расточительным, однако у Бордена было объяснение такому решению. В начале прошлого века люди еще мало знали о бактериях и вирусах, но тем не менее что-то подозревали о необходимости держать дистанцию. В субтропическом климате Техаса узкие улицы превратились бы в душные колодцы. А это гарантировало бы вспышки малярии и желтой лихорадки. Широкие улицы сработали как естественные коридоры для ветра, который в буквальном смысле выдувал заразу из города. Кроме того, простор гарантировал обилие солнечного света, а следовательно, сухость и отсутствие плесени. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исторический план Хьюстона, составленный Гейлом Борденом Фото: University of Houston Digital Library Хьюстон сегодня Фото: Houston Chronicle / Hearst Newspapers / Contributor / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Исторический план Хьюстона, составленный Гейлом Борденом Фото: University of Houston Digital Library Хьюстон сегодня Фото: Houston Chronicle / Hearst Newspapers / Contributor / Getty Images Ширина улиц работала на город и дальше, когда власти, занявшись прокладкой канализации, обнаружили, что им не нужно сносить дома для укладки труб. А уже в XX веке город легче, чем многие другие населенные пункты США, пережил появление автомобилей: тут без труда уместили и тротуары, и дороги в несколько полос. Таким образом, то, что современники Бордена считали его блажью, оказалось хорошим урбанистическим решением.

1848: Как Гейл Борден захотел помочь переселенцам на Дикий Запад и чуть не погубил их Свое первое крупное (в том числе и в буквальном смысле слова) изобретение Гейл Борден представил в 1848 году в Галвестоне. Это была земноводная машина, которую потом начали называть, скорее с издевкой, сухопутной шхуной прерий. Для эпохи освоения Дикого Запада идея Бордена была не просто логичной, но в некотором смысле насущной. В Техасе почти не было дорог, зато имелось бесчисленное множество рек и болот. Все остальное пространство занимала равнина. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изобретатель Гейл Борден

Фото: The Cyclopaedia of American biography Изобретатель Гейл Борден

Фото: The Cyclopaedia of American biography Переселенцы передвигались на повозках, запряженных лошадьми. Животных надо было кормить, они уставали, болели, умирали. А вот ветер, в котором на техасских равнинах не было недостатка, дул совершенно бесплатно и не требовал никакой заботы. Идея Бордена заключалось в том, чтобы придумать некое средство передвижения, которое бы использовало для работы силу ветра. Борден решил просто совместить парусный корабль и классический техасский фургон (знаменитый wagon), на котором передвигались покорители Дикого Запада. Форму фургона Борден изменил так, что появилось что-то вроде киля, и сделал всю конструкцию герметичной. А в середине повозки установил мачту с большим прямоугольным парусом. Главное усовершенствование касалось колес. Их диаметр был доведен примерно до двух метров, что, по задумке изобретателя, должно было помогать преодолевать ямы и ухабы, а на воде колеса превращались в гребные, так как были оснащены специальными лопастями, как колесах первых пароходов, и сложной системой приводных ремней. Проект казался весьма логичным. И Борден, построив машину, пригласил друзей для ее испытаний на пляже родного города Галвестона на одноименном острове. Кетчуп: от Китая до бананов. История одного из самых популярных соусов в мире Машина прекрасно передвигалась по земле, развивая вполне достойную скорость. Внутри было комфортно, и экипаж пришел в восторг. Проблемы возникли, когда дело дошло до воды. При входе в воду на большой скорости широкие лопасти колес сработали как мощный тормоз. При этом по очевидным причинам было потеряно сцепление — фургон поплыл, колеса потеряли опору. Машину резко развернуло, огромный парус довершил дело: она опрокинулась и перевернулась днищем вверх. К счастью, глубина у берега была небольшой, и никто не погиб. Рассказывают, что Борден вылез на берег последним. Больше он за транспортные средства не брался.

1849: Как Гейл Борден захотел сделать счастливыми солдат и пожалел об этом Всемирную славу Бордену принесло изобретение того, что в истории осталось под названием «мясной бисквит». Сделано оно было все в том же техасском Галвестоне в разгар войны США с Мексикой (1846–1848 годы). Галвестон был одним из центров снабжения американской армии. Борден начал думать о продукте, который мог бы долго храниться, был бы питательным и при этом не занимал бы много места в солдатском рюкзаке или даже кармане. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщины индейского племени черноногих сушат мясо, чтобы приготовить пеммикан

Фото: Visual Studies Workshop / Getty Images Женщины индейского племени черноногих сушат мясо, чтобы приготовить пеммикан

Фото: Visual Studies Workshop / Getty Images У изобретателя на самом деле был своеобразный пример. У коренных жителей Америки давно существовало блюдо под названием пеммикан, позволявшее им выживать в долгих походах и в суровые зимы. Индейцы коптили мясо бизона до иссушения, измельчали его в порошок, перемешивали с растопленным жиром животных и добавляли сушеные ягоды — те, которые были под рукой. Позже ученые скажут, что сочетание идеально: мясо дает белок, топленый жир работает как мощный консервант и источник калорий, а ягоды не просто улучшают вкус, но и спасают от нехватки витамина С. Хранился правильно приготовленный пеммикан от 5 до 20 лет. А еще он был универсальным: его можно было есть в чистом виде или, добавив воды и муки, приготовить густой суп. Борден над своим изобретением работал долго. Война с Мексикой успела закончиться, когда в 1849 году он получил патент на «приготовление переносного супового хлеба». Борден придумал уваривать бульон до состояния желе, смешивать его с мукой и запекать, получая что-то вроде галет. Для получения супа из галет требовалось просто бросить «мясные бисквиты» — так их называл сам Борден и под таким названием рекламировал — в кипяток. Изобретение Бордена стало сенсацией. О нем написал уважаемый журнал Scientific American. Автору вручили золотую медаль на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. Продуктом заинтересовалась американская армия. Начавшаяся золотая лихорадка привлекла к нему внимание старателей, отправлявшихся в Калифорнию. Было очевидно, что Бордена ждет феноменальный коммерческий успех. К началу 1852 года он вложил все свои средства в фабрику в Галвестоне, а инвесторы выстроились к нему в очередь. Однако в конце того же года фабрика закрылась, а изобретатель распродал все свое имущество, чтобы расплатиться с кредиторами. Как выяснилось, у «мясного бисквита» существовали два серьезных недостатка. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Публикация об изобретении Гейла Бордена — «мясных бисквитах» — в одной из американских газет

Фото: Missouri History Museum? Публикация об изобретении Гейла Бордена — «мясных бисквитах» — в одной из американских газет

Фото: Missouri History Museum? Первый: чрезвычайная высокая себестоимость: на производство фунта печенья уходило пять фунтов мяса.

Второй: бисквиты оказались совершенно несъедобны. Вкус продукта получился ужасным.

Но еще хуже был его внешний вид после варки: «мясной бисквит» превращался в серо-бурую клейкую густую массу. Солдаты и путешественники говорили, что питаться подобным ежедневно невозможно. Они жаловались на то, что галеты вызывают головные боли, боли в желудке и прочие неприятные симптомы. До настоящих бунтов дело, конечно, не дошло, но солдаты в массовом порядке отказывались употреблять «мясные бисквиты» в пищу. Поэтому военное министерство исключило их из солдатского рациона, окончательно лишив проект будущего. Борден покинул Галвестон и отправился на север, где, в долгах, как в шелках, продолжал двигаться к тому, чтобы создать продукт, который его по-настоящему прославит,— сгущенное молоко.