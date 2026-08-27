Ozon опроверг информацию об атаке БПЛА на склад в Оренбурге

Компания Ozon официально опровергла информацию об атаке беспилотников на склад в Оренбургской области. По данным пресс-службы компании, инцидент с атакой БПЛА произошел минувшей ночью, но затронул только логистический комплекс в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Оренбурге в четверг была объявлена ракетная опасность. В связи с этим в целях безопасности персонал оперативно эвакуировали.

В Уфе ситуация находится под контролем. Все сотрудники были своевременно эвакуированы, пострадавших среди персонала нет. Возгорания удалось избежать, склад получил лишь незначительные повреждения.

На данный момент логистический комплекс в Уфе временно приостановил работу для тщательного обследования территории. Компания временно не принимает новые поставки от продавцов в Уфе. При этом все товары, которые находятся в пути, перенаправляются на другие складские объекты.

Оформление заказов клиентами продолжается в обычном режиме. Складской комплекс в Оренбурге уже возобновил свою работу после завершения эвакуации.

Георгий Портнов