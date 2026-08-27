Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Излишняя самоуверенность иногда раздражает. Но оказывается, это может быть не просто психологической особенностью, а своеобразным эволюционным инструментом. Новое исследование, опубликованное в The Journal of Neuroscience, объясняет, почему некоторые люди о себе слишком высокого мнения. Ученые предполагают, что эволюция сохранила чрезмерную уверенность именно потому, что иногда она дает преимущества.

Биологи сравнивают ее с хвостом павлина: он тяжелый, заметный и мешает выживанию, но при этом показывает окружающим, что перед ними сильная особь. С человеком может происходить нечто похожее. Когда мы уверены в себе, мы получаем больше шансов на влияние, лидерство, карьерные возможности и отношения. Причем высокая самооценка особенно выгодна тем, кто действительно обладает способностями: ошибки обходятся им дешевле.

Авторы связывают этот парадокс с другим человеческим «искажением» — нежеланием терять. Мы склонны переоценивать свои шансы, при этом болезненно воспринимая возможный проигрыш. Эти две особенности, на первый взгляд, противоречат друг другу: первая толкает нас вперед, вторая тормозит. Человек может говорить и выглядеть очень уверенно, но внутри действовать гораздо осторожнее.

Ученые называют это своеобразным «ручным тормозом», чтобы мы не теряли связь с реальностью до конца. И это интересный аргумент в пользу того, что не все когнитивные искажения нужно уничтожать. Иногда чуть завышенная вера в себя помогает открыть дверь, а осторожность — не обжечься после того, как ты в нее вошел. Главное, чтобы за уверенностью все-таки стояли реальные способности.

Анна Кулецкая