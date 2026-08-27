Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Aston Martin Фото: Пресс-служба Aston Martin

На дорогах и улицах княжества Монако на днях был замечен изумрудно-зеленый Aston Martin Valkyrie. Впрочем, даже если не видеть этот гиперкар, его можно опознать по звуку, напоминающему потусторонние, леденящие кровь завывания: атмосферный бензиновый V12 рабочим объемом 6,5 литра раскручивается до 11 тыс. оборотов в минуту. Чтобы понять, много это или мало, посмотрите, на каких оборотах начинается красная зона тахометра вашего автомобиля. Ну и не заметить автомобиль было нельзя еще и потому, что за рулем был Фернандо Алонсо, а действующего пилота «Формулы-1» всегда сопровождают папарацци.

Понятно, что появление гиперкара на улицах Монако — это не значит, что Алонсо поехал куда-то по делам или в магазин за покупками, а скорее промо-акция самого автопроизводителя — показать состоятельной публике, что по сути гоночный болид может эксплуатироваться на дорогах общего пользования как обычная машина. Плюс подсластить пилюлю после того, как у нескольких «Валькирий» были проблемы с тормозами, которые могли привести к возгоранию автомобиля. Aston Martin устраивал по этому поводу отзывную кампанию.

Впрочем, злые языки уже успели заметить, что в последнее время автомобили, подобные тому, что у Фернандо Алонсо, подвергаются риску пострадать не из-за конструктивных недочетов, а из-за своей цены, которая провоцирует классовую ненависть и вандализм. Буквально на днях в Копенгагене неизвестные закидали камнями гиперкар Koenigsegg Gemera, припаркованный у входа в отель «Англетер». У машины стоимостью порядка $2 млн сломаны зеркала, разбиты стекла и помяты кузовные панели.

Aston Martin Valkyrie, кстати, подороже: модель уже не выпускают, а на вторичном рынке ее цена может доходить до $4,5 млн. Впрочем, случается подобное и с автомобилями подешевле. Тоже совсем недавно в Великобритании подожгли McLaren и Lamborghini, припаркованные у места проведения свадьбы. Этот инцидент также остался нераскрытым.

Дмитрий Гронский