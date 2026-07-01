В Липецке продают три недостроя Минобороны в военном городке за 991 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион три недостроенные многоэтажки в Военном городке №1 в Липецке. Имущество находится в федеральной собственности и реализуется одним лотом. Его начальная цена составляет 990,9 млн руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленные на продажу недострои в Военном городке в Липецке

Фото: из аукционной документации Выставленные на продажу недострои в Военном городке в Липецке

Фото: из аукционной документации

Уточняется, что степень готовности первого МКД составляет 91%, второго и третьего — 74%. Здания находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на частичное разрушение фасадов и внутренней отделки, разбитые окна и плесень. Инженерные коммуникации отсутствуют или разрушены, благоустройство не проведено. На земельных участках остались заброшенные бытовки, туалеты и другие временные постройки. Сами недострои не эксплуатируются.

В состав лота также входят земельные участки, на которых расположены дома. Их общая площадь составляет 19,6 тыс. кв. м. Участки ограничены улицами Космонавтов, Горького, Игнатьева Ф. С. и Валентины Терешковой.

Шаг аукциона составляет 9,9 млн руб., размер задатка — 198,2 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 24 августа, итоги планируют подвести 28 августа.

По данным издания Gorod48, указанные многоквартирные дома начали возводить для военных весной 2014 года. Их планировали сдать в 2015-м, но стройку заморозили. В 2022 году вокруг объектов были установлены заборы. Вопрос их судьбы неоднократно поднимался на сессиях горсовета Липецка. Так, в июле 2024 года начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева заявила со ссылкой на письмо от Минобороны, что ведомство не планирует передавать имущество в муниципальную собственность и сообщит о сроках ввода домов в эксплуатацию позже. Ее цитировала пресс-служба горсовета. РБК со ссылкой на сенатора от региона Евгению Уваркину в марте 2026 года сообщал, что в этом году «Дом. РФ» выставит недострои на торги. Вырученные средства планировалось направить на обеспечение военных жильем.

Алина Морозова