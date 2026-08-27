Ностальгия заполняет залы

Концертный рынок выехал за счет ностальгии. За первые полгода 2026-го выступления звезд 1990-х и 2000-х заняли почти всю двадцатку самых продаваемых событий, пишут «Ведомости». А в денежном выражении продажи билетов на шоу героев 1990-х за год выросли почти на 50%. Но только ли тоска по прошлому питает страсть к артистам школьных дискотек?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дух перемен, тексты, берущие за душу, зарождение хип-хопа и эпоха MTV — «старые песни о главном» снова бьют рекорды. Россияне скупают билеты на «Руки Вверх!», «Ленинград», Леонида Агутина, шоу Басты и Guf. В топах оказались и американские звезды нулевых Flo Rida и Jason Derulo.

По оценкам сервисов продажи билетов, за последний год спрос на выступления таких артистов резко подскочил. По данным «Кассир.ру» в штуках почти на 40% и на 50% — в деньгах. А все потому, что сила звезд 1990-х и 2000-х в искренности и качестве, отмечает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин:

«Музыка и то, что было сделано, создано, находится на самом высоком качественном уровне именно с точки зрения рождения музыки, а не просто механического написания. Раньше все-таки сочиняли, придумывали, а сейчас действует алгоритм, и за вас практически все делает целая команда.

История с нейросетями вообще всех запутывает. И сегодня песню раскручивать намного сложнее, чем раньше».

Впрочем, дела идут в гору далеко не у всех легенд эстрады. Так, после TikTok-возрождения, волны концертов и статуса «самая дорогая артистка новогодних корпоративов 2025», россияне стали «остывать» к песням «Плывет веночек» и «Широка река». По данным Ticketland, продажи билетов на концерты Надежды Кадышевой сократились на 95%. В итоге июньский концерт народной артистки в Москве перенесли из «Лужников» на более компактную «ВТБ арену». А у Алены Апиной число концертов сократилось вдвое, отмечает “Ъ”. При этом общий тренд на концерты звезд эпохи MTV это не отменяет. Но причина у этого спроса во многом материальная, считает гендиректор компании «Культурный код» Кирилл Орешкин. У большинства артистов из 1990-х гонорары значительно скромнее, чем у их молодых коллег:

«У кого-то из современных артистов гонорар может доходить до 3-5 млн руб., а иногда и до 10 млн руб. При этом артисты из 1990-х умеют адаптироваться к текущим реалиям. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, чьи гонорары тоже немаленькие, — легенды этой индустрии, и затраты на их райдер соразмерны».

При этом, судя по музыкальным чартам, топ-лист последних шести месяцев совсем не похож на то, что происходит на концертных площадках. Так, по оценкам сервиса «Звук», в первой половине 2026-го из каждого утюга звучали Mia Boyka, Ваня Дмитриенко, Баста, Bearwolf и Icegergert. В августе не только радиочастоты и музыкальные сервисы, но и соцсети утонули в роликах под «Шадэ». У современных артистов тоже отличные показатели, резюмирует музыкальный критик Илья Легостаев. Просто концертная индустрия, по его словам, это другое:

«Публика постарше приучена ходить на концерты — это у нее, что называется, в ДНК. А те, кто помоложе, во-первых, банально имеют меньше денег. Во-вторых, они чуть более социофобны: им очень нравится потреблять музыку из социальных сетей. Плюс, естественно, если у артиста много популярных песен, ему гораздо проще собрать большое количество людей. У нас в принципе вся концертно-гастрольная ситуация немножечко кривоватая. Леонид Агутин, Баста, "Руки Вверх!" — они все заслужили свои стадионы.

Но если бы здесь были иностранные гастролеры, думаю, не так уж уверенно они собирали бы все эти огромные арены. Так что вся эта статистика — не то чтобы от лукавого, но она немножечко от бедности выбора, я бы сказал».

Но, как известно, именно финансы и поют романсы.

Екатерина Вихарева